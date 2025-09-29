WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Folha Popular
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Câmara

Comissão aprova tipificação do crime de homicídio vicário, quando se mata o filho para atingir a mãe

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

29/09/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui no Código Penal o crime de homicídio vicário. O crime é definido como o ato de matar filho, enteado, tutelado ou outro descendente de uma pessoa – em especial de uma mulher – para causar-lhe sofrimento, punição ou controle.

A pena proposta é de reclusão de 20 a 40 anos.

O projeto estabelece que o crime é configurado em um contexto de violência doméstica quando há uma relação íntima de afeto entre o autor e a mulher responsável pela vítima, ou quando a motivação é baseada em controle, ciúmes, vingança ou punição dirigida à mulher.

A proposta também prevê o aumento da pena de um terço até a metade em circunstâncias específicas:

  • se o crime for praticado na presença da mulher;
  • se a vítima for uma criança ou adolescente menor de 14 anos; e
  • se o crime ocorrer em descumprimento de uma medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi favorável à medida, que consta no Projeto de Lei 2767/25, dos deputados Maria do Rosário (PT-RS), Denise Pessôa (PT-RS), Franciane Bayer (Republicanos-RS), entre outros.

A relatora afirmou que, ao equiparar a punição ao feminicídio, o projeto preserva a simetria entre duas formas de violência: matar a mulher por ser mulher ou matar o filho para atingi-la.

"Essa simetria tem impacto prático na prevenção geral, na prevenção especial e na comunicação social de valores, pois reforça que a vida das crianças e a liberdade das mulheres não podem ser moeda de vingança patriarcal", sustentou a relatora.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Seco
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Império
Unimed
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Sicoob
Meganet
Seco
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados