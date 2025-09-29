WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Niederle
APPATA
Meganet
Câmara

Comissão aprova fala sobre Santos Dumont em voos domésticos em outubro

Projeto de lei segue em análise na Câmara

29/09/2025 19h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou proposta que incentiva a inclusão de menção sobre o aeronauta Alberto Santos Dumont (1873-1932), destacando seu papel pioneiro e suas contribuições à aviação mundial. A referência será feita pelas companhias aéreas em mensagens a bordo de voos domésticos na semana do dia 23 de outubro, data da morte do inventor mineiro.

No período, companhias aéreas que operam voos domésticos serão incentivadas a incluir, em suas mensagens a bordo, uma menção especial sobre o legado do patrono da aviação brasileira. O projeto inclui a alteração na lei 218/36, que institui o Dia do Aviador.

O texto aprovado foi um substitutivo do relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), ao Projeto de Lei 675/24 , do deputado Pedro Aihara (PRD-MG). O texto original tornava obrigatória a referência a Santos Dumont em pelo menos uma das falas dos comissários ou de comandantes de aeronaves em voos domésticos.

Segundo Garcia, a ideia da Comissão de Viação e Transportes de criar uma semana de homenagem a Dumont já está prevista na lei do Dia do Aviador. "Boa parte da iniciativa aprovada na comissão anterior já se encontra contemplada em legislação, especialmente as medidas de homenagem em órgãos culturais e instituições de ensino", afirmou.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Império
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Sicoob
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Império
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Seco
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Sicoob
Seco
Tarzan
APPATA
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Sala
Seco
APPATA
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados