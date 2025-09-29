WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Seco
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Niederle
Império
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Câmara

Deputados defendem políticas de proteção no Dia Internacional da Pessoa Idosa

Eles destacaram avanços como o Estatuto da Pessoa Idosa, mas apontaram desafios diante da previsão de 1,5 bilhão de pessoas idosas no mundo até 2050

29/09/2025 19h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Em sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados pelo Dia Internacional da Pessoa Idosa, o deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) afirmou que o envelhecimento acelerado da população brasileira é motivo de celebração e também de preocupação.

Ele destacou que o Brasil tem hoje 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, cerca de 14% da população. Segundo o deputado, em cinco anos o país deve se tornar o quinto do mundo em número absoluto de pessoas idosas.

“Esse dado é um verdadeiro paradoxo. Por um lado, revela o aumento da expectativa de vida, resultado dos avanços da medicina, das vacinas e de conquistas sociais. Por outro, é um grande desafio. Precisamos de políticas sólidas e permanentes para que essa longevidade venha acompanhada de qualidade de vida, dignidade e respeito”, disse Ribeiro.

Estatuto
O parlamentar lembrou que o Dia Internacional da Pessoa Idosa foi criado em 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e é celebrado em 1º de outubro. No Brasil, a data também é reconhecida como Dia Nacional da Pessoa Idosa, instituído junto com o Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003.

Julio Cesar Ribeiro ressaltou que o Brasil avançou nos últimos anos na proteção desse grupo, com destaque para o Estatuto da Pessoa Idosa. No entanto, ele alertou que cerca de 30% das pessoas idosas já sofreram violência, seja física, psicológica, financeira ou abandono.

“Muitos idosos enfrentam barreiras no transporte, no acesso à saúde, no mercado de trabalho e até mesmo na convivência familiar e comunitária. Cabe a nós, como legisladores, transformar homenagens como essa em medidas concretas que impactem a vida de milhões de brasileiros e brasileiras”, acrescentou.

O deputado Lincoln Portela (PL-MG) afirmou que a data simboliza a luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e reforça a necessidade de reflexão sobre o processo de envelhecimento no país. Ele também pediu a realização da homenagem.

Portela citou ainda dados globais sobre expectativa de vida. Ele lembrou que, em 1950, a média era de 46 anos; em 2010, já chegava a 68 anos. A estimativa é que, até 2050, a população idosa ultrapasse 1,5 bilhão de pessoas no mundo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Seco
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Sicoob
Unimed
Sala
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Meganet
Sala
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Tarzan
Seco
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados