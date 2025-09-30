Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas recebeu na segunda-feira, 29, um novo ônibus para o transporte escolar. O veículo, modelo Iveco, tem capacidade para 44 passageiros, conta com climatização e acessibilidade, oferecendo mais conforto e segurança aos estudantes. O investimento foi de R$ 398.500,00, realizado com recursos próprios do município.

Este é o quarto ônibus adquirido em 2025 pela administração municipal. A secretária de Educação, Cristiane Führ, destacou que a iniciativa reforça o compromisso em melhorar a qualidade do transporte escolar e assegurar acessibilidade para todos os alunos.

O prefeito Miro Mullbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho ressaltaram que conquistas como essa são resultado do trabalho integrado das equipes e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, priorizando investimentos em áreas essenciais para a população.

O novo veículo atenderá estudantes da rede municipal e também da escola estadual, garantindo deslocamentos mais seguros e confortáveis para a comunidade escolar.