WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Niederle
Folha Popular
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Derrubadas

Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios

Educação

30/09/2025 07h25
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas recebeu na segunda-feira, 29, um novo ônibus para o transporte escolar. O veículo, modelo Iveco, tem capacidade para 44 passageiros, conta com climatização e acessibilidade, oferecendo mais conforto e segurança aos estudantes. O investimento foi de R$ 398.500,00, realizado com recursos próprios do município.

Este é o quarto ônibus adquirido em 2025 pela administração municipal. A secretária de Educação, Cristiane Führ, destacou que a iniciativa reforça o compromisso em melhorar a qualidade do transporte escolar e assegurar acessibilidade para todos os alunos.

O prefeito Miro Mullbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho ressaltaram que conquistas como essa são resultado do trabalho integrado das equipes e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, priorizando investimentos em áreas essenciais para a população.

O novo veículo atenderá estudantes da rede municipal e também da escola estadual, garantindo deslocamentos mais seguros e confortáveis para a comunidade escolar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
- Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Quase metade das salas da rede pública gaúcha (48,1%) conta com equipamentos como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador -Foto: Ascom/Seduc Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
19°
Chuva Máxima: 20° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.72 km/h

Vento

95%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Sala
Império
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Sala
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Mecânica Jaime
Sala
Seco
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Últimas notícias
Há 24 minutos União estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol
Há 25 minutos Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
Há 25 minutos Vírus da chikungunya afeta crianças e adolescentes e deixa sequelas
Há 25 minutos Autismo: primeiro projeto de iniciativa de cidadãos pode se tornar lei
Há 1 hora Comissão aprova projeto de define como infração gravíssima dirigir de maneira irresponsável
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Império
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
3
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ipiranga
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Império
Meganet
Sala
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados