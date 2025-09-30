WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Niederle
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Seco
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Folha Popular
Geral

EBC tem três jornalistas indicados ao prêmio Os 100 +Admirados

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Br...

30/09/2025 10h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Brasil foram escolhidas entre mais de 2,3 mil profissionais.

Raissa, editora da Rádioagência Nacional , uma das criadoras do podcast Vídeo Bula , comemorou o reconhecimento:

"Eu fico muito feliz em estar representando a EBC , a comunicação pública, mas mais ainda fico mais feliz por estar representando a comunidade rara, as pessoas com deficiência, com doenças raras, os neuro divergentes. Porque foi graças a eles que a gente chegou a essa premiação"

Patrícia Serrão, editora e também criadora do Vide Bula , destacou o espaço dado à diversidade:

"Eu acho importante esse prêmio porque reconheceu uma série de categorias diferentes, jornalistas de jornais do Sul, do Norte, do Nordeste, várias vozes da imprensa brasileira que não necessariamente estão sendo ouvidas. Nós tivemos o discurso dos vencedores sobre diversidade que também é sempre muito importante."

"Eu e a Raissa estarmos aqui como pessoas com doenças raras, PCDs, também é importante. Porque também é uma representatividade, que dá espaço, chama a atenção para causa. Acho que isso faz parte do jornalismo, especialmente do jornalismo público que é o que a gente faz", completou Patrícia.

A escolha foi feita a partir dos votos dos próprios colegas nas redações, assessorias de imprensa e agências de comunicação do Brasil inteiro. A votação foi feita em dois turnos.

Prêmio

O prêmio tem várias categorias e a seleção regional foi marcada pela presença de três mulheres negras no topo: Kátia Brasil, do Amazônia Real, ficou em primeiro lugar pela Região Norte, Dulcineia Novaes, repórter da Globo Paraná, pela Região Sul e pela Região Centro-oeste, Basília Rodrigues, da Abraji, que fez um discurso contundente contra o racismo nas redações:

"Ser jornalista é bom, mas tem suas dificuldades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso limita ou tira suas oportunidades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso que finge ser antirracista, que alimenta crises e se incomoda com sua presença, com seu brilho, com seu talento, é pior ainda. O jornalismo tem problemas enormes que vão muito além da inteligência artificial. Problemas antigos."

O prêmio de jornalista mais admirado do Brasil ficou com Caco Barcelos, da TV Globo, que fez uma defesa da reportagem. Segundo ele "um formato em extinção" e compartilhou o prêmio com outros colegas de profissião, entre eles o fotógrafo Paulo Pinto, da EBC .

O Prêmio os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros está na sua terceira edição. As duas primeiras ocorrera em 2014 e 2015. O prêmio foi recriado como parte das celebrações dos 30 anos do portal Jornalistas&Cia, que promove profissionais de texto e imagem.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Aeroporto Santos Dumont fecha para limpeza da pista após vazamento
© Arte EBC Conheça Podcasts feitos por veículos da EBC
© José Cruz/Agência Brasil PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Império
Seu Manoel
Sala
APPATA
Seco
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Império
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Sala
Fitness
APPATA
Unimed
Sicredi
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 5 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 5 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 5 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 6 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 6 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados