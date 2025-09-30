WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Sala
Sicoob
Folha Popular
Ipiranga
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Seco
Tarzan
Geral

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país

Seleção foi marcada pela diversidade

30/09/2025 10h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Brasil foram escolhidas entre mais de 2,3 mil profissionais.

Raissa, editora da Rádioagência Nacional , uma das criadoras do podcast Vídeo Bula , comemorou o reconhecimento:

"Eu fico muito feliz em estar representando a EBC , a comunicação pública, mas mais ainda fico mais feliz por estar representando a comunidade rara, as pessoas com deficiência, com doenças raras, os neuro divergentes. Porque foi graças a eles que a gente chegou a essa premiação"

Patrícia Serrão, editora e também criadora do Vide Bula , destacou o espaço dado à diversidade:

"Eu acho importante esse prêmio porque reconheceu uma série de categorias diferentes, jornalistas de jornais do Sul, do Norte, do Nordeste, várias vozes da imprensa brasileira que não necessariamente estão sendo ouvidas. Nós tivemos o discurso dos vencedores sobre diversidade que também é sempre muito importante."

"Eu e a Raissa estarmos aqui como pessoas com doenças raras, PCDs, também é importante. Porque também é uma representatividade, que dá espaço, chama a atenção para causa. Acho que isso faz parte do jornalismo, especialmente do jornalismo público que é o que a gente faz", completou Patrícia.

A escolha foi feita a partir dos votos dos próprios colegas nas redações, assessorias de imprensa e agências de comunicação do Brasil inteiro. A votação foi feita em dois turnos.

A apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto exaltou a presença de jornalistas negras no palco:

“Quem é jornalista sabe que nossa vida é de muita resiliência, dedicação, devoção mas também de inspiração. Estar entre os 100 + Admirados Jornalistas Brasileiros é experimentar todas essas palavras de uma única vez. A edição de 2025 teve um gostinho especial porque lotamos a premiação com diversidade racial. Foi lindo demais!”

Prêmio

O prêmio tem várias categorias e a seleção regional foi marcada pela presença de três mulheres negras no topo: Kátia Brasil, do Amazônia Real, ficou em primeiro lugar pela Região Norte, Dulcineia Novaes, repórter da Globo Paraná, pela Região Sul e pela Região Centro-oeste, Basília Rodrigues, da Abraji, que fez um discurso contundente contra o racismo nas redações:

"Ser jornalista é bom, mas tem suas dificuldades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso limita ou tira suas oportunidades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso que finge ser antirracista, que alimenta crises e se incomoda com sua presença, com seu brilho, com seu talento, é pior ainda. O jornalismo tem problemas enormes que vão muito além da inteligência artificial. Problemas antigos."

O prêmio de jornalista mais admirado do Brasil ficou com Caco Barcelos, da TV Globo, que fez uma defesa da reportagem. Segundo ele "um formato em extinção" e compartilhou o prêmio com outros colegas de profissião, entre eles o fotógrafo Paulo Pinto, da EBC .

O Prêmio os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros está na sua terceira edição. As duas primeiras ocorrera em 2014 e 2015. O prêmio foi recriado como parte das celebrações dos 30 anos do portal Jornalistas&Cia, que promove profissionais de texto e imagem.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Aeroporto Santos Dumont fecha para limpeza da pista após vazamento
© Arte EBC Conheça Podcasts feitos por veículos da EBC
© José Cruz/Agência Brasil PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
F&J Santos
APPATA
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Sala
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Seco
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Últimas notícias
Há 6 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 6 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 6 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 6 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 6 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Seco
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Império
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados