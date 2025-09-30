WhatsApp

Senado Federal

CDR aprova mais indicações em emendas ao Orçamento deste ano

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (30) mais 278 emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Es...

30/09/2025 12h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Relatora das emendas, Dorinha avalia que distribuição regional dos recursos ficou equilibrada - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Relatora das emendas, Dorinha avalia que distribuição regional dos recursos ficou equilibrada - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (30) mais 278 emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Este é o quarto ciclo de deliberação das indicações das no colegiado.

As emendas de comissões são apresentadas a partir de regras de transparência e rastreabilidade definidas pela Lei Complementar 210, de 2024. A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), presidente da CDR, foi a relatora das indicações.

Ela informou que o colegiado recebeu um total de 323 propostas para dar apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado e de infraestrutura turística. As indicações aprovadas serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Dorinha apresentou um balanço da distribuição regional das indicações apresentadas até o momento pela comissão:

  • Nordeste: 40,8% (R$ 413.311.620)
  • Norte: 29,2% (R$ 295.556.691)
  • Centro-Oeste: 13,6% (R$ 137.855.295)
  • Sudeste: 9,3% (R$ 93.956.613)
  • Sul: 7,1% (R$ 71.739.120)

Segundo a presidência, já foram indicados 92,21% dos R$ 700 milhões destinados ao desenvolvimento regional e 91,75% dos R$ 400 milhões para turismo.

— A distribuição contempla de forma equilibrada as cinco regiões, respeitando especificidades locais e prioridades dos parlamentares — enfatizou Dorinha.

