Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela

Na manhã desta terça-feira, 30, por volta das 10h, um caminhão Volvo FH carregado com peças de madeira tombou no km 12 da RSC-472, em Tenente Portela.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado para atender a ocorrência. A Brigada Militar também está no local, orientando o trânsito, que segue em meia pista. O SAMU foi chamado para prestar atendimento, mas, até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do acidente.

Com informações do MB Notícias