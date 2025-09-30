WhatsApp

Tenente Portela

Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela

Trânsito

30/09/2025 12h26
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 30, por volta das 10h, um caminhão Volvo FH carregado com peças de madeira tombou no km 12 da RSC-472, em Tenente Portela.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado para atender a ocorrência. A Brigada Militar também está no local, orientando o trânsito, que segue em meia pista. O SAMU foi chamado para prestar atendimento, mas, até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do acidente.

Com informações do MB Notícias

