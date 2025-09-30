WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Niederle
Senado Federal

Audiência pública da CAE vai debater limite para dívida consolidada da União

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vai promover audiência pública sobre o projeto de resolução do Senado que estabelece um limite global para ...

30/09/2025 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Projeto de Renan Calheiros (à esq.) para limitar dívida recebeu substitutivo de Oriovisto Guimarães - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Projeto de Renan Calheiros (à esq.) para limitar dívida recebeu substitutivo de Oriovisto Guimarães - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vai promover audiência pública sobre o projeto de resolução do Senado que estabelece um limite global para a dívida consolidada da União. A matéria ( PRS 8/2025 ) estava na pauta desta terça-feira (30), mas não chegou a ser votada.

A audiência pública deve contar com representantes da Casa Civil e do Ministério da Fazenda. A data do debate não foi definida.

O PRS 8/2025 foi proposto pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Na reunião desta terça-feira, o relator, senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), apresentou um substitutivo (texto alternativo).

O projeto original limitava a dívida consolidada da União a quatro vezes o valor da receita corrente líquida (RCL). O substitutivo de Oriovisto Guimarães prevê um novo critério: a dívida seria de, no máximo, 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida (RCL) e de 80% do Produto Interno Bruto (PIB).

— Devemos considerar dois limites: um com base na RCL e outro com base em um percentual do PIB, pois a capacidade ou até mesmo a vontade de uma sociedade de financiar o gasto público está intrinsecamente relacionada ao percentual de poupança que essa sociedade está disposta em alocar para o financiamento do setor público em detrimento dos diversos outros instrumentos de captação de aplicações disponíveis no mercado financeiro — explicou Oriovisto.

Limitações

O texto alternativo de Oriovisto Guimarães estabelece uma série de restrições ao governo federal, caso os limites não sejam observados. A União ficaria impedida de realizar operações de crédito, salvo aquelas destinadas à rolagem da dívida pública ou à cobertura de resultados negativos do Banco Central. Além disso, o governo não poderia:

  • conceder aumento a servidores públicos;
  • criar cargos que impliquem aumento de despesa;
  • contratar novos servidores;
  • realizar concursos;
  • criar despesas obrigatórias;
  • reajustar despesa obrigatória acima da variação da inflação;
  • elevar gastos com subsídios e subvenções; e
  • conceder ou ampliar incentivo tributário.

O Poder Executivo ainda fica obrigado a apresentar ao Senado em 30 dias um relatório detalhado com as razões do descumprimento. O documento deve apresentar ainda medidas a serem adotadas para o reenquadramento da dívida no prazo máximo de 12 meses. Além disso, o ministro da Fazenda deve ir pessoalmente à CAE para prestar esclarecimentos em audiência pública.

Período de ajuste

O projeto original do senador Renan Calheiros estabelecia um período de ajuste de 15 anos para a União se ajustar ao limite global para o montante da dívida. Mas o substitutivo aprovado pela CAE eliminou esse dispositivo.

Segundo o senador Oriovisto Guimarães, a dívida bruta do governo geral representa hoje 64,05% do PIB — abaixo do limite de endividamento proposto, de 80%. Ainda de acordo com o relator, a dívida atual equivale a 5,1 vezes a RLC — menor que o montante de 6,5 vezes previsto no projeto.

— O fato de o indicador do limite da dívida da União encontrar-se em patamar inferior ao limite que propomos deve ser interpretado como uma prova de que a sociedade brasileira ainda está disposta a financiar o governo federal mesmo que todos concordem que o nível de endividamento da União encontra-se bastante elevado, mas ainda em níveis controláveis — disse o relator.

A RCL é a soma de todas as receitas correntes da União, excluídas as deduções legais, como transferências, deduções para a Previdência e as receitas em duplicidade. Ela é calculada pela Secretaria do Tesouro Nacional e divulgada, a cada quatro meses, nos relatórios de gestão fiscal. No primeiro quadrimestre de 2025, a RCL da União ficou em R$ 1,486 trilhão.

Conceito

O substitutivo aprovado adota o mesmo conceito de dívida bruta do governo geral calculada pelo Banco Central (BC). O parâmetro exclui da conta todas as obrigações de responsabilidade dos estados e municípios e as operações compromissadas relativas à condução da política monetária.

— Incluir as operações compromissadas do Banco Central no limite da dívida da União poderia engessar a política monetária, já que seus objetivos e instrumentos, voltados ao controle da taxa básica de juros e da inflação, são distintos dos da política fiscal, que atua sobre gastos e receitas públicas. Por isso, é essencial separar os montantes relativos à política monetária daqueles vinculados à política fiscal, evitando restrições indevidas ao uso dos instrumentos macroeconômicos do país — explicou Oriovisto Guimarães.

A Constituição determina que o Senado defina limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em 2001, a Casa definiu os limites apenas para os entes subnacionais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 7 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 7 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 7 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 7 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 7 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Meganet
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Meganet
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
APPATA
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados