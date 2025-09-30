WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Folha Popular
Rádio Municipal
Seco
Sala
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Niederle
Unimed
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova isenção do pagamento de anuidade a conselhos para profissionais com doenças graves

A proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

30/09/2025 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que isenta profissionais com doenças graves do pagamento da anuidade devida aos conselhos das categorias regulamentadas. Serão consideradas doenças graves aquelas previstas na legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), para o Projeto de Lei 1531/23 , do deputado licenciado Silvio Costa Filho (PE). A proposta original beneficiava apenas os arquitetos e urbanistas.

“A justiça social implica tratar todos de maneira igualitária, garantindo que todos os trabalhadores brasileiros que exerçam profissões regulamentadas tenham acesso a esse benefício”, defendeu Ossessio Silva no parecer aprovado.

O substitutivo altera a Lei 12.514/11 , que trata das contribuições aos conselhos profissionais em geral. A isenção para pessoas físicas deverá ser regulamentada pelos conselhos federais, que poderão estender o benefício às pessoas jurídicas.

“Para os profissionais com doenças graves, o que se busca, como já ocorre no IR, é que disponham de uma renda adicional, ainda que marginal, para fazer frente a desafios”, afirmou o deputado Silvio Costa Filho, autor da versão original.

Doenças incluídas
São consideradas doenças graves:

  • aids
  • alienação mental
  • cardiopatia grave
  • cegueira (inclusive monocular)
  • contaminação por radiação
  • doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante)
  • doença de Parkinson
  • esclerose múltipla
  • espondiloartrose anquilosante
  • fibrose cística (mucoviscidose)
  • hanseníase
  • nefropatia grave
  • hepatopatia grave
  • neoplasia maligna (câncer)
  • paralisia irreversível e incapacitante
  • tuberculose ativa

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto de combate a crimes praticados por ligações telefônicas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate desafios e direitos da juventude trans
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Peritos e policiais pedem alterações na PEC da Segurança Pública
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Seco
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Últimas notícias
Há 7 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 7 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 7 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 8 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 8 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Seco
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Seco
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados