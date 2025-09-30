WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Sala
Niederle
Seco
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Educação

Inscrições para prêmio que destaca ações pedagógicas em educação antirracista terminam na quarta (1º)

Encerra-se na quarta-feira (1/10) o prazo para que professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino se inscrevam n...

30/09/2025 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Encerra-se na quarta-feira (1/10) o prazo para que professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino se inscrevam no prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa é uma forma de reconhecer ações pedagógicas em educação antirracista. As inscrições podem ser realizadas no Portal da Educação .

As atividades pedagógicas participantes devem ser de autoria dos inscritos, tendo sido implementadas ou realizadas entre janeiro de 2022 e maio de 2025. A iniciativa deverá demonstrar alinhamento com os princípios de equidade racial e combate ao racismo, bem como com o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino das Histórias e das Culturas Afro-Brasileiras, Africanas e dos Povos Indígenas .

Serão consideradas iniciativas pedagógicas exitosas as práticas, as ações e os projetos com resultados positivos e significativos no contexto escolar. O edital contempla três categorias de ações pedagógicas:

  • Ações de Gestão Pedagógica

Destinada a membros da equipe diretiva com projetos focados na gestão escolar, implementação de políticas educacionais e melhoria do ambiente escolar. Os grupos inscritos nessa categoria podem ser compostos por, no máximo, cinco membros.

  • Ações Pedagógicas de Docentes

Voltada a projetos realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino, com foco na melhoria das práticas pedagógicas e no desenvolvimento curricular. Nessa categoria, são permitidos grupos de até dez membros.

  • Ações Pedagógicas Estudantis

Destinada a projetos elaborados por estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino estadual, contando com um docente responsável, e envolvendo a participação ativa dos estudantes na criação e execução de iniciativas educacionais e comunitárias. Os grupos inscritos nessa categoria podem ter até dez membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o professor orientador.

Os critérios de avaliação de cada categoria podem ser consultados na íntegra no edital e contemplam itens como:

  • Promoção da inclusão
  • Valorização da diversidade
  • Impacto na comunidade escolar
  • Sustentabilidade e replicabilidade

Premiação

Os participantes que tiverem suas ações pedagógicas selecionadas serão homenageados em uma cerimônia especial durante o 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista 2025. No evento, serão concedidas menções honrosas para os 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria. Os autores das iniciativas selecionadas ganharão uma viagem intercultural com finalidade educativa, de acordo com a classificação:

1º lugar- uma viagem para um país africano
2º lugar- uma viagem para o Quilombo dos Palmares, em Alagoas
3º lugar- um percurso negro em Porto Alegre, bem como a oportunidade de participar de um evento nacional de educação antirracista

A divulgação do resultado preliminar da premiação será em 21 de outubro, com período para recursos entre 22 e 28 do mesmo mês. O resultado final será divulgado no dia 3 de novembro. Todas as publicações oficiais estarão disponíveis no site oficial da Seduc.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, ressalta que o Estado tem avançado com políticas consistentes, que vão desde a formação de professores até a criação de protocolos de enfrentamento à violência racial. “Queremos que cada escola da Rede Estadual seja um espaço de respeito e inclusão, onde a diversidade seja reconhecida como valor e força para a construção de uma sociedade mais justa”.

“O Programa de Educação Antirracista tem nos permitido avançar com ações concretas, como o Protocolo de Prevenção e Combate à Violência Racial, a formação de educadores para práticas antirracistas e a valorização da diversidade em nosso currículo. Estamos construindo uma rede de ensino cada vez mais atenta à equidade, aos direitos humanos e à justiça social, porque acreditamos que uma educação de qualidade precisa, necessariamente, ser uma educação antirracista”, avalia Raquel.

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

Nascida em 1942 em Porto Alegre, a professora doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva,é uma renomada educadora, pesquisadora e ativista brasileira, cuja carreira é marcada pela luta contra o racismo e pela promoção de uma educação inclusiva. Formada em Letras/Francês pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), obteve seu mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao longo de sua trajetória, atuou em instituições de ensino como a UFRGS e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Petronilha teve um papel crucial na implementação da lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas. Ela foi relatora do Parecer CNE/CP nº 3/2004, que regulamenta a Lei, e também contribuiu para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Sua pesquisa, incluindo a tese “Educação e identidade dos negros trabalhadores rurais do Limoeiro”, foi fundamental para o reconhecimento da comunidade do Limoeiro como quilombo.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
- Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
- Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Agro Niederle
Império
Sala
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 8 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 8 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 8 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 8 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 8 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Seco
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Império
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Império
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados