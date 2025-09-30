WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Império
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Seco
Mercado do povo
Unimed
Niederle
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
Sicredi
Mercado Balestrin
Senado Federal

Nome de Frei Galvão no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria vai à Câmara

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (30), em decisão final, projeto que insere o nome de Frei Antônio de Sant’anna Galvão, o Frei...

30/09/2025 13h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Humberto Costa apresentou o relatório na reunião da CE - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Humberto Costa apresentou o relatório na reunião da CE - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (30), em decisão final, projeto que insere o nome de Frei Antônio de Sant’anna Galvão, o Frei Galvão, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria ( PL 2.895/2024 ). Galvão foi a primeira pessoa nascida no Brasil a ser canonizada pela Igreja Católica, em 2007.

O projeto, da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC). O relatório foi lido na comissão pelo senador Humberto Costa (PT-PE). A matéria segue para análise da Câmara, salvo recurso para votação em Plenário.

Na justificativa do projeto, Mara Gabrilli relatou que Frei Galvão foi canonizado pelo papa Bento XVI em 11 de maio de 2007, durante sua visita ao Brasil, e se tornou São Galvão. Antes, já havia sido beatificado pelo papa João Paulo II, no dia 25 de outubro de 1998.

"O frade é uma das figuras religiosas mais conhecidas do país, famoso por seus poderes de cura, e ainda é o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores", explicou a autora da proposta. Mara também lembrou que a Lei 11.532, de 2007 , instituiu 11 de maio como o Dia Nacional do Frei Sant'Anna Galvão.

Esperidião Amin acrescentou que Frei Galvão fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, que se tornou um importante centro de acolhimento e assistência à comunidade, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele destacou o empenho do frade em ajudar os doentes, distribuir alimentos e oferecer orientação espiritual.

"Seu legado é marcado por uma incansável busca pela paz e pelo bem-estar das pessoas ao seu redor, refletindo os valores franciscanos de simplicidade, humildade e amor ao próximo", afirmou o relator.

Frei

Nascido no dia 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, na capitania de São Paulo, Frei Galvão trabalhou praticamente durante toda sua vida na Diocese de São Paulo, entre 1762 e 1822, ano em que faleceu.

Frei Galvão (1739-1822) foi o primeiro santo católico nascido no Brasil - Foto: Museu de Arte Sacra
Frei Galvão (1739-1822) foi o primeiro santo católico nascido no Brasil - Foto: Museu de Arte Sacra
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Império
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Agro Niederle
APPATA
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Império
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 8 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 8 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 8 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 8 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 8 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
APPATA
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Sala
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Império
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Meganet
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados