Senado Federal

Presidente da Conafer paga fiança e é liberado

Após pagar uma fiança no valor de R$ 5 mil, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi liberado pela CPMI do INSS. Lopes depôs nesta segunda-feira (29) e ac...

30/09/2025 13h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi preso em flagrante pela CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi preso em flagrante pela CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Após pagar uma fiança no valor de R$ 5 mil, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi liberado pela CPMI do INSS. Lopes depôs nesta segunda-feira (29) e acabou sendo preso em flagrante pela comissão parlamentar de inquérito durante a madrugada. Ele preside a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), listada entre as entidades que teriam sido responsáveis por descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas.

No auto de prisão, a CPMI informou que a prisão em flagrante se deu pelo crime de falso testemunho. Entre as medidas que serão tomadas, está a comunicação ao Supremo Tribunal Federal sobre o episódio.

Durante o depoimento, Carlos Roberto Ferreira Lopes negou envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados e afirmou desconhecer detalhes de operações financeiras de pessoas e empresas investigadas por irregularidades e ligadas à Conafer. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade.

— Ele mentiu deliberadamente à CPMI. Ele tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta. Não é, nós sabemos muito bem que isso é lavagem de dinheiro, dinheiro dos aposentados — afirmou o senador.

