WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Folha Popular
F&J Santos
APPATA
Meganet
Sala
Seco
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Senado Federal

CSP rejeita suspender norma sobre protocolo de investigação de feminicídio

A Comissão de Segurança Pública (CSP) rejeitou nesta terça-feira (30) proposta da senadora Zenaide Maia (PSD-RN) para suspender os efeitos da porta...

30/09/2025 13h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta suspendia portaria de 2020, considerada restritia, mas comissão entendeu que problema foi corrigido - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Proposta suspendia portaria de 2020, considerada restritia, mas comissão entendeu que problema foi corrigido - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) rejeitou nesta terça-feira (30) proposta da senadora Zenaide Maia (PSD-RN) para suspender os efeitos da portaria do Ministério da Justiça que criou um protocolo de investigação de feminicídio ( PDL 314/2020 ). O texto recebeu parecer contrário do senador Jorge Seif (PL-SC) e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A proposta visa anular os efeitos da Portaria 340, de 2020, que criou o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio. Segundo a autora, a portaria seria "excessivamente restritiva" — pois limitava o acesso ao protocolo às polícias civis e órgãos de perícia oficiais, mantendo o conteúdo em sigilo — além de "redundante", porque o Brasil já adota diretrizes da Organização das Nações Unidas desde 2016. Ela argumenta, na justificativa, que o país já dispõe de instrumentos "mais amplos, transparentes e orientados à realidade brasileira" para tratar dos casos de feminicídio.

No entanto, o relator Jorge Seif contestou essa justificativa, afirmando que a questão do sigilo já foi modificada.

— Vale ressaltar que o sigilo a respeito do protocolo, trazido pela Portaria 340, foi abolido posteriormente pela Portaria no 596, de 2024, que publicizou o documento. Nesse sentido, parece inclusive ter perdido o objeto a presente proposição, ainda que se considere que tal instrumento fosse constitucionalmente viável para o caso — explicou Seif.

Já o presidente da CSP, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse não entender o objetivo do PDL, já que a portaria, na visão dele, foi editada para reforçar os protocolos, corrigir erros cometidos nos órgãos de segurança e priorizar a investigação e perícia dos feminicídios.

— Não é muito comum a gente pautar projetos que tenham parecer contrário, mas isso era algo que estava incomodando. Eu senti a necessidade de trazer ao plenário desta comissão porque nós estamos falando de um protocolo que foi assinado em proteção às mulheres, para corrigir algumas falhas que existiam nas polícias, as subnotificações.

Flávio Bolsonaro também destacou que o protocolo determina a instauração imediata de inquérito policial nos casos de mortes violentas com vítimas mulheres e estabelece que os atendimentos relacionados às ocorrências de feminicídio devem ter prioridade na realização de perícias.

A senadora Margareth Buzetti (PP-MT), autora do projeto que originou a Lei Antifeminicídio ( Lei 14.994, de 2024 ), esclareceu que a atual legislação já trata esse tipo de crime como prioridade de investigação.

— Você dá prioridade a qualquer perícia, a qualquer investigação nos crimes de feminicídio hoje, até já está na lei. Hoje o crime de feminicídio é autônomo. Não é mais uma qualificadora, não tem como subnotificar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sala
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Império
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Últimas notícias
Há 2 minutos Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Há 8 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 8 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 8 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 8 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Meganet
Seco
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
APPATA
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Unimed
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados