Meio Ambiente

Técnicos da Semae iniciam novos roteiros do projeto RetifiCAR no Planalto Norte

A equipe técnica prevê a realização de 1,2 mil novos atendimentos até dezembro deste ano – Foto: Semae/DivulgaçãoApós finalizar o projeto piloto do...

30/09/2025 14h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A equipe técnica prevê a realização de 1,2 mil novos atendimentos até dezembro deste ano – Foto: Semae/Divulgação

Após finalizar o projeto piloto do RetifiCAR na primeira quinzena de setembro, técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) começaram nessa segunda-feira, 29, mais um roteiro de atendimentos no Planalto Norte de Santa Catarina. Entre os dias 29 e 30, a agenda da equipe é em São Bento do Sul; e entre 1º e 2 de outubro, será a vez de proprietários rurais de Rio Negrinho receberem auxílio para esclarecimento de dúvidas e demais procedimentos pertinentes aos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), que serão analisados posteriormente no estado. Cerca de 200 novos atendimentos estão previstos nesses municípios.

Esse novo roteiro no Planalto Norte abre, oficialmente, a nova agenda do RetifiCAR, que deve realizar um mutirão a cada 15 dias, totalizando 1,2 mil novos atendimentos até dezembro. O mutirão passará, na sequência, pelas cidades de Mafra, Itaiópolis, Campo Alegre, Papanduva, Major Vieira, Monte Castelo, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

“Apoio aos produtores e fomento à sustentabilidade no meio rural, visando conciliar crescimento econômico e preservação ambiental é um caminho viável quando há responsabilidade, que reconhece a relevância da economia verde para o progresso de Santa Catarina, temos ampliado as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável em todo o estado”, destaca o secretário do Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein.

Durante os mutirões, os técnicos fornecem as orientações necessárias para os CARs que, em uma etapa futura, passarão para análise. O objetivo é promover a celeridade na regularização ambiental desses imóveis conforme previsto no Código Florestal Brasileiro e demais instrumentos ambientais legais. A Semae trabalha atualmente na estruturação de corpo técnico, sistemas e infraestrutura física de uma diretoria específica, que será responsável pelas análises finais do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina.

“Após conclusão da estruturação administrativa e formatação técnica do desenvolvimento da plataforma de gestão dos CARs no estado, esses cadastros analisados nos mutirões serão submetidos em nosso sistema para análise e retificação e quando esta etapa chegar, queremos que os documentos já estejam preenchidos da forma mais correta possível, possibilitando uma gestão mais ágil, assertiva e eficiente desse segmento no estado. Queremos reduzir erros, o tempo das análises e emissões desse importante instrumento ambiental, e ainda, a fila dessas análises. São esses os principais objetivos dos mutirões do RetifiCAR”, pontua Bruno Beilfuss, engenheiro florestal e técnico da Semae.

O projeto RetifiCAR é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, (CNA), coordenada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), com cooperação técnica da Semae e apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC).

O CAR em Santa Catarina

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico que contém todos os registros e informações ambientais e é obrigatório para todos os imóveis rurais. O documento auxilia na regularização ambiental das propriedades rurais e coleta informações de áreas de proteção permanente (APP), reservas legais, florestas e vegetação nativa que ainda existem na propriedade, entre outros dados. Em Santa Catarina, existem hoje, 414.257 cadastros.

Municípios
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados