WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Fitness
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Niederle
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Seco
F&J Santos
Meganet
Agricultura

Epagri promove Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças na Grande Florianópolis

O SPDH mantém o solo com cobertura vegetal permanente, o que melhora a fertiidade do solo – Foto: Aires Mariga / EpagriA Epagri realiza, entre os d...

30/09/2025 15h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O SPDH mantém o solo com cobertura vegetal permanente, o que melhora a fertiidade do solo – Foto: Aires Mariga / Epagri

A Epagri realiza, entre os dias 1º e 2 de outubro, o I Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças  (SPDH) . O evento vai reunir, na Grande Florianópolis, pesquisadores, agricultores e extensionistas de diferentes regiões do Brasil para difundir conhecimentos, trocar experiências e fortalecer a rede de produtores rurais e técnicos que buscam  práticas mais sustentáveis de produção de alimentos.

De acordo com o coordenador do encontro, Humberto Bicca Neto, o objetivo é discutir a técnica do SPDH e como ele contribui para uma agricultura de qualidade e baixo custo, mostrando casos de sucesso no campo. Para isso o evento conta com uma parte teórica no primeiro dia e demonstrações práticas no segundo.

Na quarta-feira, 1, o evento acontece  no auditório da Sede da Epagri, em Florianópolis.  A programação conta com palestras sobre metodologia na mitigação de gases de efeito estufa (GEE), dinâmica de carbono e gases GEE em cultivos com a aplicação do SPDH, microbioma e atividade enzimática do solo em SPDH, resultados técnicos e econômicos com a implantação do SPDH e experiências bem-sucedidas de agricultores familiares que já aplicam a prática em cultivos de hortaliças e frutas.

A programação de quinta-feira, 2, será em propriedade rural no município de Antônio Carlos. Lá acontecerá um dia de campo que  visa aproximar o público da realidade do  manejo em áreas de produção no SPDH.

Entre os palestrantes estão extensionistas rurais e pesquisadores da Epagri, UFSC, Udesc, além de representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR). Agricultores familiares também terão espaço para relatar suas experiências, evidenciando a viabilidade técnica, econômica e ambiental do SPDH.

Benefícios do SPDH

O Sistema Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) é uma tecnologia desenvolvida pela Epagri em parceria com agricultores familiares, baseada em princípios de conservação do solo e redução do uso de insumos químicos. A prática busca imitar a dinâmica natural dos ecossistemas, mantendo cobertura vegetal permanente, diversificando cultivos e reduzindo a mobilização do solo. Com isso, garante benefícios como o aumento da matéria orgânica, melhoria da fertilidade, equilíbrio biológico, maior retenção de água e diminuição dos custos de produção.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nos últimos anos, a adoção do SPDH tem apresentado resultados expressivos em Santa Catarina: melhoria da qualidade do solo, ganhos em produtividade e sustentabilidade, redução de pragas e doenças, além da mitigação das emissões de gases de efeito estufa. A metodologia, já aplicada em diversas cadeias produtivas, como cebola, chuchu, alface e maracujá, tornou-se referência nacional em sistemas agrícolas sustentáveis, mostrando que é possível unir eficiência econômica com preservação ambiental.

Serviço

  • O que:  I Encontro Técnico Nacional do SPDH
  • Quando: 1 e 2 de outubro
  • Horário: das 8h30min às 17h30min
  • Local: municípios de Florianópolis e Antônio Carlos
  • Mais informações e entrevistas: Humberto Bicca Neto, coordenador do encontro, fone: (48) 3665-5297

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri incentiva pequenos produtores a investirem em mirtilo na Serra catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC Cigarrinha-do-milho: SC registra baixo índice, mas presença de bactéria exige atenção no Planalto Norte
Foto: Reprodução/Secom SC Transformando resíduos em valor: cooperativa amplia oferta de produtos da maçã com apoio do Estado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Seco
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 minutos Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Há 10 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 10 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 10 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 10 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Império
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Tarzan
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Ipiranga
Sicredi
Sala
F&J Santos
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Seco
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados