Aeroporto Santos Dumont fecha para limpeza da pista após vazamento

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, nesta terça-feira (30) que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens, após vazamento de óleo durante a noite.

Em nota à imprensa, a empresa informou que houve vazamento de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há voos no aeroporto.

Não há previsão de horário para volta do funcionamento.

“A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto [óleo], já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Após a conclusão, serão realizadas vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista”, descreve o comunicado.



Até as 15 horas de hoje, aproximadamente “68 voos de chegada e 69 voos de partida foram cancelados. E 14 voos foram desviados para o Galeão”, finaliza a Infraero.