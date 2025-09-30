WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Niederle
Senado Federal

Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas

A licença-maternidade e o salário-maternidade passam a ter regras mais flexíveis em situações de complicações médicas relacionadas ao parto. É o qu...

30/09/2025 17h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará

A licença-maternidade e o salário-maternidade passam a ter regras mais flexíveis em situações de complicações médicas relacionadas ao parto. É o que estabelece a Lei 15.222, de 2025, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da União desta terça-feira (30). A norma permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido, quando houver internações que ultrapassem duas semanas.

A proposta tem origem no PL 386/2023 , de autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), sancionado durante a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília. No Senado, o projeto tramitou pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), onde teve votação final .

Pelo texto, em caso de internação prolongada, a licença-maternidade poderá se estender por até 120 dias após a alta, descontado o tempo de repouso anterior ao parto. O salário-maternidade seguirá a mesma regra: será pago durante todo o período de hospitalização da mãe ou do bebê e por mais 120 dias após a alta.

A iniciativa atende a uma realidade que atinge milhares de famílias. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 340 mil nascimentos prematuros todos os anos — o equivalente a 931 partos por dia. Nessas situações, o tempo de internação em unidades de terapia intensiva neonatal reduzia, até agora, o período de convivência da mãe com o filho após a alta hospitalar.

Para a senadora Damares Alves, a medida reforça o princípio constitucional da prioridade absoluta às crianças.

“É imperioso reconhecer o direito de proteção das crianças prematuras (e de suas mães), que demandam mais atenção mesmo ao terem alta, vezes superior ao período de licença maternidade, haja vista o tempo de permanência no hospital ser descontado do período da licença”, justifica a autora.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Presidida por Marcos Rogério, audiência pública discutiu o “constrained off”: conta paga pelo consumidor de energia - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Império
Meganet
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Império
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Últimas notícias
Há 5 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 5 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 5 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 5 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 5 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Seco
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Império
Ipiranga
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Unimed
Sala
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Fitness
Meganet
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados