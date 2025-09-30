WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Folha Popular
Império
Fitness
Sicredi
Sala
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Ponto Grill
Justiça

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia

Parlamentar tem 15 dias para manifestar ciência sobre denúncia

30/09/2025 17h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta terça-feira (30) o edital de notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O documento foi emitido no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Com a publicação da citação, o parlamentar terá o prazo de 15 dias para manifestar ciência da denúncia. Se o deputado não se pronunciar, poderá ser julgado à revelia pelo Supremo.

Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia, determinou que o parlamentar seja notificado por edital . Nos processos penais, a intimação pessoal dos acusados é obrigatória.

Eduardo Bolsonaro está no Estados Unidos e é acusado de fomentar as sanções comerciais do governo do presidente Donald Trump contra as exportações brasileiras, a aplicação da Lei Maginisky e a suspensão de vistos dos ministros da Corte e integrantes do governo federal.

Na decisão, Moraes disse que Eduardo já confessou pelas redes sociais sua atuação junto aos Estados Unidos e que o deputado está naquele país para evitar a responsabilização no Brasil.

“Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos”, afirmou Moraes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Denúncia

Na semana passada, Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados ao Supremo pelo crime de coação no curso do processo. Ambos foram investigados no inquérito que apurou a participação deles na promoção do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil e de sanções contra integrantes do governo federal e do Supremo.

Na denúncia apresentada ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que Eduardo e Figueiredo ajudaram a promover “graves sanções” contra o Brasil para demover o Supremo a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF vai investigar origem do metanol que provocou intoxicações em SP
© Valter Campanato/Agência Brasil STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Sala
Tarzan
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Raffaelli
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Seu Manoel
Sicoob
Império
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Seco
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Últimas notícias
Há 5 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 5 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 5 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 5 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 5 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Seco
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Império
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados