Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela promoveu uma atividade especial para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. Nos dias 29 e 30 de setembro, o Planetário Móvel Urânia foi instalado no Ginásio da Escola Ayrton Senna, proporcionando uma experiência de aproximação com a ciência e o universo.

Mais de 1.200 alunos participaram das sessões, que abordaram temas como a Lua, o Sol, Marte, o Sistema Solar e o cosmos, de forma interativa e adaptada a diferentes faixas etárias. A programação também incluiu conteúdos relacionados a oceanos, natureza e outras áreas do conhecimento, combinando aprendizado e entretenimento.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressaltou que a iniciativa integra a proposta de adotar metodologias inovadoras no ensino: “Nosso objetivo é despertar o interesse dos alunos pela ciência e oferecer experiências que ampliem horizontes além da sala de aula, contribuindo para a qualidade da educação em Tenente Portela”, destacou.

A equipe da Secretaria de Educação também acompanhou as atividades, que integraram a programação especial alusiva ao Dia das Crianças, celebrado em outubro.