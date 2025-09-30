Rodrigues celebra 37 anos de Roraima e projeta novo ciclo de desenvolvimento

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou os 37 anos de criação do estado de Roraima. O parlamentar afirmou que se tratou de uma conquista histórica para a afirmação da soberania nacional em uma região estratégica e fronteiriça. Rodrigues também projetou um novo ciclo de desenvolvimento para o estado a partir de 2025.

— Roraima nasceu estado em 5 de outubro de 1988 pela Constituição Cidadã. Saiu da condição de território federal para assumir a condição de estado, com autonomia plena, com governadores e parlamentares eleitos, com orçamento próprio, com voz ativa na Federação. Foi um passo histórico de integração nacional e de afirmação de soberania numa região estratégica, fronteiriça e amazônica, numa terra extraordinária, rica e com um povo único — disse.

Sobre o futuro, Rodrigues destacou a conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia neste ano com a conclusão da linha de transmissão de Tucuruí e o potencial de investimentos na exploração responsável das terras raras na região.

— O ano de 2025 marca o início do melhor tempo de Roraima: estabilidade energética e novos investimentos. Celebrar os 37 anos de Roraima é, sobretudo, olhar para frente. Com energia segura e abundante, pesquisa científica avançada e mineração sustentável, daremos esse passo — apontou.

O senador relembrou sua trajetória política, iniciada como vereador em Boa Vista, em 1988, e seguida pela eleição como deputado federal, em 1990. Ao citar o período em que governou o estado, a partir de 2014, mencionou iniciativas como o programa "Ronda no Bairro" — que aproximou as forças de segurança das comunidades —, além da implantação do serviço de ambulância aérea e investimentos na agricultura familiar.

— Minha história pessoal se confunde com a história de Roraima. Sou um dos muitos "roraimados" que escolheu essa terra para viver, ser feliz, e, hoje, devo a Roraima tudo o que sou.