Senado Federal

Humberto comemora retomada da Conferência de Políticas para Mulheres

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou nesta terça-feira (30) a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ele classific...

30/09/2025 18h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou nesta terça-feira (30) a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ele classificou o evento como um "importante resgate da participação social" e um marco na retomada do principal diálogo sobre igualdade de gênero no país, que estava interrompido desde 2016.

— É um momento histórico, um marco na caminhada das lutas do movimento organizado das mulheres — declarou.

Para o parlamentar, o encontro representa "mais democracia, mais igualdade, mais conquistas" e é fundamental para enfrentar as violências contra as mulheres no país. Com esse objetivo, as propostas construídas no evento servirão de base para a atualização do novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

O senador destacou a importância de iniciativas do governo federal, como a criação do Ministério das Mulheres, a Lei de Igualdade Salarial e o Programa Dignidade Menstrual . Ele também citou a grande representatividade feminina em programas sociais como Bolsa Família (84% de beneficiárias) e Minha Casa Minha Vida (85%).

Apesar do avanço, Humberto reconheceu que ainda há muito a conquistar.

— A igualdade salarial, a participação política das mulheres em cargos de decisão, a valorização das políticas de cuidado, enfrentamento à violência de gênero são agendas que exigem um esforço permanente de todos os Poderes da República — disse.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

