WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Folha Popular
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Niederle
Direitos Humanos

Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio

Órfãos menores de 18 anos terão direito a um salário mínimo mensal

30/09/2025 18h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O decreto que cria a pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos órfãos em razão do crime de feminicídio foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (30).

A pensão especial garante um salário mínimo mensal - atualmente R$ 1.518 - aos órfãos a partir da data do óbito da vítima.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que a pensão especial representa proteção e segurança aos filhos e aos dependentes órfãos dessas mulheres mortas por feminicídio.

“O Estado tem a responsabilidade de assegurar a transferência de renda para que essa criança tenha suas necessidades básicas garantidas, mesmo vivendo com seus familiares, ou para uma criança que será adotada ou uma criança que vai viver, provisoriamente, em um abrigo”, disse durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) , em Brasília.

O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, registra 1.492 vítimas de feminicídio em 2024, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior e o maior número desde 2015, quando a Lei do Feminicídio entrou em vigor.

Márcia Lopes lamentou a estatística, que representa uma média de quatro mulheres assassinadas por dia.

"Nós queremos eliminar os feminicídios. Nós temos que trabalhar para isso. Nenhuma mulher pode ser morta por ser mulher", defendeu.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem tem direito

O decreto define que o principal requisito para a concessão do benefício, a manutenção e a revisão da pensão especial é que a renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo.

No caso de a vítima ter mais de um filho ou dependente, a pensão será dividida em partes iguais entre aqueles que têm direito ao benefício.

Os beneficiários devem ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), atualizado a cada 24 meses.

Os filhos e dependentes de mulher transgênero vítima de feminicídio e os órfãos pelo feminicídio que estejam sob tutela do Estado também têm direito à pensão especial.

A pensão não pode ser acumulada com benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) ou do sistema de proteção social dos militares.

O pagamento da cota individual da pensão especial será encerrado quando o filho ou o dependente completar 18 anos.

O filho ou o dependente com mais de 18 anos na data de publicação da Lei nº 14.717, de 31 de outubro de 2023 , não terá direito à pensão.

Documentação

O solicitante da pensão especial deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com foto da criança ou do adolescente ou, na impossibilidade deste, a certidão de nascimento.

Para os filhos menores de idade nesta situação deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionem o fato a um feminicídio:

  • auto de prisão em flagrante;
  • denúncia, conclusão do inquérito policial; ou decisão judicial.

Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva.

Requerimento

O requerimento da pensão especial deve ser feito pelo representante legal dos filhos e dependentes da vítima do crime. Porém, é vedado que as crianças e adolescentes sejam representadas pelo autor, coautor ou participante do crime de feminicídio tanto para requerer quanto para administrar o benefício mensal.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o responsável por receber, processar e decidir sobre a concessão.

As equipes das unidades socioassistenciais deverão orientar as famílias para atualizarem as informações do CadÚnico sobre a nova composição familiar, com a ausência da mulher vítima de feminicídio.

A pensão especial deverá ser revisada a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

O pagamento da pensão especial será devido a partir da data do requerimento. Portanto, não tem efeito financeiro retroativo à data de morte da vítima.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Nova lei integra dados para desenvolvimento integral da 1ª infância
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia
© Tomaz Silva/Agência Brasil Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Ponto Grill
Seco
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Mercado do povo
Sala
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Sala
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Império
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Seco
Império
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados