WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sala
APPATA
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Justiça

PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais

Ministro do STF denunciou ataques após votar para condenar Bolsonaro

30/09/2025 18h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) afirmou nesta terça-feira (30) que as recentes ameaças virtuais contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), podem ter ligação com a investigação sobre a atuação de milícias digitais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A conclusão consta em uma manifestação enviada pela PF ao Supremo, após Dino solicitar investigação de ameaças recebidas pelas redes sociais.

No dia 10 de setembro, o ministro do STF disse que passou a ser alvo de “ameaças graves” contra sua vida e integridade física após proferir voto pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista .

Ao analisar o caso, a delegada responsável pela investigação entendeu que as ameaças podem estar relacionadas com o inquérito que apura as milícias digitais e pediu que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, analise a eventual ligação entre os dois casos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, a checagem preliminar da PF já encontrou 50 perfis que realizaram as ameaças.

“Sendo assim, submeto a Vossa Excelência a apreciação acerca de eventual conexão dos fatos acima narrados com aqueles apurados no INQ n° 4.874/DF, no âmbito do qual são investigadas condutas praticadas por integrantes de milícias digitais voltadas à coação de ministros integrantes da Suprema Corte”, afirmou a PF.

A corporação também pediu que seja aberta uma investigação específica para tratar das ameaças contra Flávio Dino e que as plataformas que operam as redes sociais forneçam dados dos perfis que realizaram as postagens.

Em outro caso ocorrido recentemente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir o ministro durante voo entre São Luís e Brasília . A acusada, que não teve o nome divulgado oficialmente, vai responder pelos crimes de injúria e incitação do crime.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
© Marcello Casal JrAgência Brasil STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
© Rovena Rosa/Agência Brasil PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Mercado do povo
Sala
Seco
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Império
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Sala
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Unimed
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados