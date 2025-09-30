WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Seco
APPATA
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Sicoob
Folha Popular
Câmara

Câmara aprova extinção do cargo efetivo de técnico em serviços paramédicos; votações de hoje são encerradas

Sessão do Plenário prossegue com discursos de deputados

30/09/2025 18h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (30) o Projeto de Resolução 75/25, da Mesa Diretora, que coloca em extinção o cargo efetivo de técnico legislativo na especialidade agente de serviços paramédicos. O texto já foi promulgado como Resolução 29/25.

Segundo a nova resolução, 45 cargos vagos dessa especialidade são extintos, restando 54 que, conforme houver desligamentos como aposentadoria, também serão extintos.

Terceirização
Na justificativa do projeto, a Mesa Diretora argumenta que estudos realizados pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da Câmara mostraram a carência de servidores nessa especialidade, que cuidam de funções de apoio, como técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de gesso e técnico de laboratório.

No entanto, diante do cenário de que novas atribuições e atividades de apoio à saúde nos últimos anos ampliou esse quadro de carência, a Mesa decidiu ser mais viável, do ponto de vista operacional e econômico, a terceirização dessas atividades a fim de obter maior flexibilidade na definição dos quantitativos de postos de trabalho e agilidade na contratação, de acordo com as necessidades.

Discursos em Plenário
Após a votação do projeto, foi encerrada a Ordem do Dia do Plenário. A sessão prossegue com discursos de deputados.

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Audiência expõe problemas na fiscalização e avanço do crime organizado no setor de combustíveis
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Pacote contra tarifaço vai reconstruir sistema de crédito para exportações, diz Ministério da Fazenda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Sicoob
Seco
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Meganet
Império
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Fitness
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Fitness
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Seco
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados