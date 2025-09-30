WhatsApp

Senado Federal

Seif alerta para riscos da superexposição de jovens

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Jorge Seif (PL-SC) alertou para os impactos da superexposição de jovens nas redes s...

30/09/2025 20h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Jorge Seif (PL-SC) alertou para os impactos da superexposição de jovens nas redes sociais e destacou a responsabilidade das famílias na orientação sobre comportamento e escolhas. O parlamentar afirmou que a busca por aprovação tem gerado consequências como baixa autoestima e exposição a riscos emocionais e sociais. Ele defendeu que pais e responsáveis observem os sinais apresentados pelos filhos e mantenham diálogo constante sobre valores e limites.

O senador ressaltou que os jovens precisam ser orientados a cuidar do próprio corpo como um bem valioso, evitando comportamentos de risco e compreendendo que saúde e dignidade devem estar acima da busca por aprovação social.

— Ensine sobre privacidade, permanência de conteúdos on-line e consequências de superexposição; relacionamentos com propósitos: incentive relacionamentos baseados em amizade, respeito e reciprocidade; expresse que amar não é usar nem descartar pessoas e que o prazer sem compromisso não substitui o amor e a intimidade; e, por último, busque apoio espiritual e psicológico: ore com seus filhos, leia as Escrituras, participe de comunidades que promovam valores saudáveis — disse.

Seif citou pesquisas que, segundo ele, mostram que jovens com múltiplos parceiros sexuais apresentam maior probabilidade de depressão, sentimentos de culpa e arrependimento. O parlamentar acrescentou que os pais devem observar sinais e buscar ajuda profissional diante de indícios de sofrimento emocional.

— Em vez de controlar e brigar, converse, explique que cada escolha traz consequências; fortaleça a identidade do seu filho, ajude os jovens a encontrar valor nas suas habilidades, no caráter e na fé, e não na aprovação alheia do seu corpo, por exemplo. Se houver sinais de depressão, ansiedade ou arrependimento após experiências relacionais, procure ajuda profissional. Estudos mostram que culpa e isolamento agravam a depressão — declarou.

