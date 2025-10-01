Cancelado debate o panorama de desenvolvimento dos municípios brasileiros

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta quarta-feira (1º) sobre o panorama de desenvolvimento dos municípios brasileiros. O objetivo era analisar indicadores socioeconômicos e discutir políticas públicas para fortalecer os municípios e melhorar a qualidade de vida da população.

O debate havia sido solicitado pelo deputado Zé Adriano (PP-AC) e ainda não foi remarcado.

Zé Adriano destaca que a última atualização do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) evidencia um Brasil de contrastes. Segundo a publicação, 48,1% das cidades brasileiras apresentam desenvolvimento moderado, enquanto 42,8% ainda estão na faixa de baixo desenvolvimento. Foram avaliados 5.550 municípios, que concentram 99,96% da população.

"O índice mostrou que os municípios menos desenvolvidos estão 23 anos atrasados em relação aos mais avançados. É como se eles estivessem tentando atravessar uma ponte ainda inacabada, enquanto os mais avançados já estão do outro lado há tempos", explica.

“A audiência é necessária para contribuir com a formulação de políticas públicas mais eficazes de desenvolvimento municipal, a partir de um olhar estatístico sobre a desigualdade entre os municípios, principalmente em relação à educação, saúde e trabalho”, afirma o deputado.