Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo

O presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, entregou, na terça-feira (30), ao governador Eduardo Leite o convite oficial para a participação na Abertura Nacional da Colheita do Trigo, que ocorrerá no dia 9 de outubro, em Campo Novo. O evento é uma realização da Cotricampo e do Canal Rural, com apoio de Yara, FMC, Bayer, Basf, Bioagreen e Stara Menegazzo.

A entrega do convite aconteceu no Palácio Piratini e contou com a presença do prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos; do deputado estadual Aloísio Classmann; do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti; do secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann; além dos assessores parlamentares Oseias Friski e Jonathan Hoffstetter (Filé).

A realização da abertura nacional no município coloca o Rio Grande do Sul e a região Noroeste em evidência, reforçando o papel estratégico do estado na cadeia produtiva do trigo, cereal de grande importância para o país.

Ainda na terça-feira, o presidente da cooperativa também entregou convite oficial ao secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum.

Na quarta-feira (1º), as agendas em Porto Alegre seguirão com a entrega de convites ao vice-governador Gabriel Souza; ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas; e ao presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira.

Com informações do Departamento de Comunicação Social – Cotricampo