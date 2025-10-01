WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
F&J Santos
Império
Niederle
Seco
Sicoob
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Folha Popular
Região Celeiro

Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo

Agricultura

01/10/2025 10h00
Por: Júlio Santos
Foto: Vitor Rosa / Secom e Gabinete Deputado Aloísio Classmann
Foto: Vitor Rosa / Secom e Gabinete Deputado Aloísio Classmann

O presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, entregou, na terça-feira (30), ao governador Eduardo Leite o convite oficial para a participação na Abertura Nacional da Colheita do Trigo, que ocorrerá no dia 9 de outubro, em Campo Novo. O evento é uma realização da Cotricampo e do Canal Rural, com apoio de Yara, FMC, Bayer, Basf, Bioagreen e Stara Menegazzo.

A entrega do convite aconteceu no Palácio Piratini e contou com a presença do prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos; do deputado estadual Aloísio Classmann; do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti; do secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann; além dos assessores parlamentares Oseias Friski e Jonathan Hoffstetter (Filé).

A realização da abertura nacional no município coloca o Rio Grande do Sul e a região Noroeste em evidência, reforçando o papel estratégico do estado na cadeia produtiva do trigo, cereal de grande importância para o país.

Ainda na terça-feira, o presidente da cooperativa também entregou convite oficial ao secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum.

Na quarta-feira (1º), as agendas em Porto Alegre seguirão com a entrega de convites ao vice-governador Gabriel Souza; ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas; e ao presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira.

Com informações do Departamento de Comunicação Social – Cotricampo

  • Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
  • Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
  • Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
  • Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri promove Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças na Grande Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri incentiva pequenos produtores a investirem em mirtilo na Serra catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC Cigarrinha-do-milho: SC registra baixo índice, mas presença de bactéria exige atenção no Planalto Norte
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Seco
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Ipiranga
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Império
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Últimas notícias
Há 12 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 13 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 13 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 13 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 13 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Império
Ponto Grill
Fitness
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados