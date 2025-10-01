Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais

No sábado, 27, Vista Gaúcha sediou o 44º Encontro Regional de Corais, realizado no CTG Querência Gaúcha. O evento contou com a participação de 12 grupos corais, sendo nove de municípios da região Celeiro e da Grande Santa Rosa, além de três corais locais.

A programação foi marcada por apresentações que emocionaram e encantaram o público, valorizando a diversidade e a riqueza cultural da música coral.

Na abertura, o prefeito de Vista Gaúcha, Locatelli, agradeceu a presença dos grupos e destacou a relevância do encontro para o fortalecimento da cultura local e regional.

O evento também proporcionou um momento de confraternização entre os participantes, com um jantar especial que favoreceu a troca de experiências e a integração entre os grupos.

O 44º Encontro Regional de Corais consolidou-se como uma celebração da cultura e da música, reforçando o papel da arte como promotora de união e de identidade comunitária.

Com informações da Radio A Verdade