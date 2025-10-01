WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Câmara

Projeto amplia cobertura de planos privados para emergências médicas relacionadas à gestação

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

01/10/2025 11h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 649/25 obriga operadoras de planos de saúde a cobrir urgências médicas ligadas à gestação, mesmo que a modalidade contratada não inclua atendimento obstétrico.

A proposta tramita na Câmara dos Deputados e altera a Lei 9.656/98 , que trata dos planos privados de assistência à saúde.

A autora do projeto, deputada Rosangela Moro (União-SP), explica que a legislação já prevê cobertura compulsória nesses casos. No entanto, a falta de clareza permite que as operadoras neguem atendimento a gestantes em situação de emergência, quando o plano não tem cobertura obstétrica.

Segundo a deputada, isso faz com que mulheres em situação de fragilidade tenham o atendimento de urgência negado. "[Elas acabam] submetidas a constrangimento, dor e agravamento de seus problemas de saúde, em decorrência da falta do cumprimento pleno da lei", reforça Rosangela.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mário Agra/Câmara dos Deputados Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Merlong Solano diz que reforma do Imposto de Renda alia justiça social com tributária
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Projeto reformula financiamento público com foco na sustentabilidade
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Fitness
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Seco
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Império
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 21 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 21 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 21 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 21 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 21 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Unimed
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Sala
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
APPATA
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Seco
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados