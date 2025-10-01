WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Folha Popular
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Sala
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Império
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova regulamentação de julgamento de controle de constitucionalidade no STF

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

01/10/2025 12h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regulamenta o regime jurídico das ações de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal (STF). Aprovada em caráter conclusivo, a proposta seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), para o Projeto de Lei 3640/23 , do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). A proposta original foi baseada em anteprojeto de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF.

“São importantes e salutares inovações legislativas, que aperfeiçoam o modelo de fiscalização abstrata e concentrada de constitucionalidade”, disse Alex Manente. O relator fez várias mudanças no projeto, incorporando sugestões técnicas e outros ajustes, mas mantendo o objetivo de regulamentar:

• a ação direta de inconstitucionalidade (ADI);
• a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO);
• a ação declaratória de constitucionalidade (ADC); e
• a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).

Principais mudanças
Entre outros pontos, o substitutivo aprovado determina que o julgamento desses quatro tipos de ações deverá ocorrer em até 12 meses após a distribuição, com possibilidade de prorrogação justificada.

O texto reforça a exigência de quórum qualificado (2/3 dos ministros) para a modulação dos efeitos das decisões do STF, diferentemente da proposta original, que previa apenas maioria simples.

Outra mudança determina que os ministros do STF deverão justificar as decisões monocráticas (aquelas proferidas por um único integrante da Corte), submetendo o parecer à análise do plenário já na sessão seguinte. Caso contrário, a decisão monocrática se tornará nula.

A proposta também define prazos para manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, além de critérios para audiências públicas e admissão de amici curiae (outros interessados em um determinado processo).

Alex Manente rejeitou todas as emendas apresentadas, por considerá-las inconstitucionais ou incompatíveis com a técnica legislativa. Apresentaram votos em separado os deputados Laura Carneiro (PSD-RJ) e Hildo Rocha (MDB-MA).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mário Agra/Câmara dos Deputados Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Merlong Solano diz que reforma do Imposto de Renda alia justiça social com tributária
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Projeto reformula financiamento público com foco na sustentabilidade
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Agro Niederle
Sala
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Fitness
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 22 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 22 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 22 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 22 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 22 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Sicoob
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
F&J Santos
Seco
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Sala
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados