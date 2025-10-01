WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Câmara

Projeto reformula financiamento público com foco na sustentabilidade

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

01/10/2025 12h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 176/24, em análise na Câmara dos Deputados, busca reformular a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento (FNE, FNO e FCO) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), priorizando iniciativas voltadas à sustentabilidade socioambiental e climática.

A proposta proíbe expressamente a concessão de financiamento para atividades consideradas de alto risco socioambiental, como as usinas de geração elétrica a partir de combustíveis fósseis e a atividade petrolífera.

Também será restringido o financiamento da agropecuária que dependa de novos desmatamentos, exceto nos casos de utilidade pública e interesse social e nas pequenas propriedades rurais.

Até 2030 o BNDES e os bancos que administram os fundos constitucionais deverão destinar 60% das suas carteiras de financiamento para atividades sustentáveis, chegando a 100% até 2045. Nesse mesmo prazo, as instituições regionais deverão zerar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa.

Maquinários
 Outras medidas previstas no PLP 176/24 são:

  • maquinários agrícolas adquiridos com dinheiro público precisarão ser cadastrados e possuir tecnologia de geolocalização em tempo real;
  • os bancos terão acesso a relatórios de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para orientar concessões de crédito;
  • nos 10 municípios mais desmatados, o crédito dependerá de autorização do presidente do banco;
  • “Serasa Verde”: empresas que descumpram normas ambientais, fundiárias e sociais serão impedidas de receber dinheiro público;
  • representantes da sociedade civil e de comunidades tradicionais terão assento nos conselhos deliberativos e técnicos dos bancos e fundos.

Nova governança
 O deputado Nilto Tatto (PT-SP), autor do projeto, afirma que o objetivo é instituir uma governança financeira moderna e democrática, com regras rigorosas para a concessão de crédito e avaliação de riscos climáticos.

“Assim, protegeremos o nosso sistema financeiro e daremos a guinada necessária para que os recursos públicos sejam redirecionados para onde precisa: empreendimentos sustentáveis, que reduzam desigualdades sociais”, disse Tatto.

Próximos passos
 O projeto será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois segue para votação do Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mário Agra/Câmara dos Deputados Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Merlong Solano diz que reforma do Imposto de Renda alia justiça social com tributária
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regulamentação de julgamento de controle de constitucionalidade no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Seco
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Império
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Meganet
Sala
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Império
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 22 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 22 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 22 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 22 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 22 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Sala
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados