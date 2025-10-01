WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Niederle
Seco
Unimed
Seu Manoel
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Senado Federal

Estatuto do Pantanal agora é lei

Destacado como Patrimônio Nacional pela Constituição e declarado Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unida...

01/10/2025 12h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Baguari, tipo de cegonha encontrada no Pantanal; sancionada, a Lei 15.228 confere ao bioma um estatuto próprio - Foto: Marcos Bergamasco/Secom-MT
Baguari, tipo de cegonha encontrada no Pantanal; sancionada, a Lei 15.228 confere ao bioma um estatuto próprio - Foto: Marcos Bergamasco/Secom-MT

Destacado como Patrimônio Nacional pela Constituição e declarado Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Pantanal tem agora estatuto próprio. É o que dispõe a Lei 15.228, de 2025 , sancionada com vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da União(DOU) desta quarta-feira (1º).

Proposto pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), o estatuto traz princípios e diretrizes para a proteção, restauração e uso sustentável das terras no bioma, como por meio do turismo. O PL 5.482/2020 foi aprovado em 2024 no Senado e no início de setembro deste ano na Câmara.

O Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do mundo, é considerado um “santuário da biodiversidade”. Vive da resiliência em meio às inundações e às secas, em um ciclo regido pela água e pelo fogo, cujo histórico data de pelo menos 12 mil anos.

Exploração sustentável

De acordo com a lei, no bioma Pantanal, o uso e a exploração ecologicamente sustentável serão feitos de forma a garantir a conservação da diversidade biológica, dos processos ecológicos e dos serviços ecossistêmicos.

Quanto ao turismo, as políticas públicas deverão compreender estratégias como o desenvolvimento de destinos turísticos e a promoção e apoio à comercialização dos produtos turísticos em prol do desenvolvimento sustentável do bioma.

O PL 5.482/2020 cria o selo Pantanal Sustentável, que poderá ser usado pelo detentor em ações promocionais. Sua obtenção dependerá do cumprimento de critérios e procedimentos definidos em regulamento.

Veto ao manejo do fogo

As regras sobre manejo do fogo foram, em sua maioria, vetadas na sanção presidencial. De início, o presidente excluiu a recuperação e utilização prioritária de áreas desmatadas e degradadas do rol de diretrizes gerais do estatuto. De acordo com esse dispositivo, essa recuperação deveria ser incorporada ao processo produtivo, devendo ser respeitada a obrigação de manutenção da vegetação nativa de acordo com a legislação florestal.

Segundo o Executivo, e ouvidos a Advocacia-Geral da União e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, esse item apresenta inconstitucionalidade material ao estabelecer como diretriz a incorporação de áreas desmatadas ilegalmente ao processo produtivo, em vez da sua recuperação ambiental, como estabelece a Constituição.

Dessa forma, todo o capítulo referente ao manejo integrado do fogo e da prevenção e combate aos incêndios florestais foi extraído do texto legal. Para o presidente Lula, ao dispor sobre preceitos já tratados na Lei 14.944, de 2024, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, "não introduz diretrizes específicas para o bioma Pantanal, gera duplicidade regulatória e cria insegurança jurídica.”

Outros vetos

Também foi vetado item que sugeria o uso de áreas desmatadas ilegalmente ou degradadas na implantação de novos empreendimentos, em detrimento da sua recuperação ambiental. Também aqui o Executivo apontou contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade material.

Quanto à preservação e recuperação do meio ambiente do Pantanal, não passou pelo crivo do Executivo o estabelecimento de prerrogativa de importância econômica para o pagamento por serviços ambientais, o que, segundo o governo, está em desacordo com o disposto na Lei 14.119, de 2021 .

Não foi sancionado, igualmente, o item que veda a aplicação de recursos públicos para o pagamento por serviços ambientais no bioma em propriedade ou posse rural localizada em terra indígena homologada, em território quilombola ou em Unidade de Conservação da natureza de proteção integral com regularização fundiária finalizada.

Para o Executivo, apesar da "boa intenção", esse trecho tem um "risco interpretativo", podendo impedir o pagamento de serviços ambientais justamente a indígenas e quilombolas. “A proposição legislativa contraria o interesse público e incorre em vício de inconstitucionalidade ao trazer restrição incompatível com o disposto na Lei 14.119, de 2021 [...]. Ademais, o inciso em questão poderia gerar risco interpretativo, ao possibilitar a exclusão de território quilombola e de unidades de conservação como beneficiários de pagamentos por serviços ambientais. Salienta-se que, ao amparar somente as terras indígenas homologadas, o dispositivo incorre em violação ao disposto no artigo 231, parágrafos 1º e 2º, da Constituição”, explicou o presidente Lula.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto avançou em sua tramitação no Senado: recebeu nesta quarta parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Para Alessandro Vieira, que é delegado, a proposta combate a discriminação histórica contra as mulheres na segurança - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Raffaelli
Império
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Sala
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Últimas notícias
Há 22 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 22 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 23 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 23 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 23 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Seco
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Meganet
Unimed
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados