WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Folha Popular
Seu Manoel
Império
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Senado Federal

CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha

Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (1º) projeto que inclui os casos de violência eletrônica con...

01/10/2025 13h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (1º) projeto que inclui os casos de violência eletrônica contra a mulher, como a perseguição digital, entre os crimes previstos na Lei Maria da Penha .

Esse projeto de lei ( PL 116/2020 ), de autoria da senadora Leila Barros (PDT-DF), recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

O texto foi aprovado pela CCJ em decisão terminativa . Assim, se não houver recurso para votação no Plenário do Senado, a matéria seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.

A proposta

O PL 116/2020 deixa claro que as violências psicológica, sexual, patrimonial e moral, já descritas na lei, também podem ser praticadas por meios eletrônicos. Além disso, o projeto estabelece que os atos de perseguição digital, exposição indevida da intimidade, chantagem e ameaças on-line se enquadram na Lei Maria da Penha.

Ao defender sua proposta, Leila Barros ressaltou que os dispositivos digitais e as redes sociais criaram um novo ambiente e novas formas de violência contra a mulher, o que exige a atualização da Lei Maria da Penha.

Segundo ela, as vítimas são frequentemente alvo de humilhações, constrangimentos e ataques virtuais, que afetam autoestima, intimidade e segurança.

Relator da matéria, Veneziano Vital do Rêgo destacou que explicitar a violência eletrônica na legislação contribuirá para fortalecer a repressão a esse tipo de prática e dar mais clareza à atuação do Judiciário.

Ele frisou que o combate à violência doméstica deve acompanhar as mudanças tecnológicas, assegurando a devida proteção às mulheres em todos os meios.

— É oportuno e meritório o acréscimo que está sendo proposto, pois como é sabido, infelizmente tem crescido exponencialmente a utilização de meios eletrônicos para a prática de toda sorte de abusos e violências, inclusive os abusos e violências contra a mulher — disse o senador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto avançou em sua tramitação no Senado: recebeu nesta quarta parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Para Alessandro Vieira, que é delegado, a proposta combate a discriminação histórica contra as mulheres na segurança - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Império
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Seco
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Sicredi
Unimed
APPATA
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Império
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Últimas notícias
Há 23 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 23 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 23 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 23 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 23 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Sicredi
Império
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Sala
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Império
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Sala
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Império
Lazzaretti
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados