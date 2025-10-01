WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Niederle
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Fitness
Senado Federal

Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação

A definição do regime de guarda compartilhada deve levar em conta os períodos necessários à amamentação da criança. É o que prevê um projeto aprova...

01/10/2025 13h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto avançou em sua tramitação no Senado: recebeu nesta quarta parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O projeto avançou em sua tramitação no Senado: recebeu nesta quarta parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A definição do regime de guarda compartilhada deve levar em conta os períodos necessários à amamentação da criança. É o que prevê um projeto aprovado nesta quarta-feira (1º) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). O texto segue para outro colegiado do Senado: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Esse projeto de lei ( PL 883/2023 ), da deputada federal Lêda Borges (PSDB-GO), recebeu um substitutivo (texto alternativo) da relatora da matéria, senadora Jussara Lima (PSD-PI).

O projeto original previa a guarda unilateral do recém-nascido com a mãe durante o período de amamentação. A relatora propôs um texto alternativo: segundo Jussara Lima, a guarda compartilhada é flexível e pode ser adaptada às necessidades de aleitamento materno.

— A distribuição do tempo de convívio na guarda compartilhada não é realizada de forma matematicamente igualitária, mas deve atender ao melhor interesse dos filhos. É extremamente flexível e, não havendo acordo prévio entre os pais, o juiz fixará as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência, de modo que contemplem as necessidades específicas da criança ou do adolescente — disse Jussara.

A senadora ressaltou a importância da presença do pai nos primeiros meses de vida do bebê. Para ela, privar o pai da guarda no período de amamentação seria “medida desproporcional e desnecessária”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Para Alessandro Vieira, que é delegado, a proposta combate a discriminação histórica contra as mulheres na segurança - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Ipiranga
Sicredi
Seco
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Sala
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Meganet
Sicoob
Seco
Sala
Últimas notícias
Há 8 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 8 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 8 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 8 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 8 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Império
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Império
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados