WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Fitness
F&J Santos
Folha Popular
Lazzaretti
Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Senado Federal

Impressão de material em braile para eleições majoritárias vai à Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (1º) projeto que prevê que parte do material impresso de candidatos nas eleiç...

01/10/2025 14h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Veneziano Vital do Rêgo leu na CCJ o relatório de Eduardo Braga para o PLS 528/2015, de Romário; Braga incluiu emenda com regras para idade mínima de candidatos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Veneziano Vital do Rêgo leu na CCJ o relatório de Eduardo Braga para o PLS 528/2015, de Romário; Braga incluiu emenda com regras para idade mínima de candidatos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (1º) projeto que prevê que parte do material impresso de candidatos nas eleições majoritárias deverá conter folhetos e volantes no sistema braile. Agora, o projeto vai à Câmara, salvo recurso para votação em Plenário.

O PLS 528/2015 , do senador Romário (PL-RJ), recebeu parecer favorável na forma de substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM). O relatório foi lido pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e a matéria foi aprovada em primeiro e segundo turnos.

Pelo texto, haverá uma parcela de material especial voltado às escolhas para o Executivo (presidente, governador e prefeito) e para o Senado — que são eleições majoritárias. Autor, Romário afirmou que a proposta assegura às pessoas com deficiência a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas aos programas dos candidatos. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral regular a quantidade de impressos a serem criados em braile.

O relator acatou emenda da Comissão de Direitos Humanos (CDH) para que a oferta de folhetos em braile seja uma parcela do total dos produzidos pelo candidato. O texto original poderia conduzir ao entendimento de que todos os candidatos precisam ter impressos em braile, mesmo aqueles que dispõem de poucos recursos de campanha. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentar uma resolução sobre o tema.

Idade mínima para candidaturas

Eduardo Braga também incluiu emenda disciplinando outro tema : o marco temporal de idade mínima constitucional para fins de elegibilidade — com objetivo, segundo ele, de harmonizar a legislação eleitoral com a interpretação já consolidada pelo TSE.

Para o Executivo, fixa-se a idade na data da posse, em respeito à regra geral prevista na Constituição. Para as câmaras municipais, mantém-se o marco já vigente da data-limite para o pedido de registro, considerando-se a idade mínima de 18 para o cargo de vereador. Por fim, para as demais Casas Legislativas, propõe-se a aferição na posse presumida, a ocorrer no prazo de até 90 dias da eleição da Mesa Diretora, de forma a impedir manipulações regimentais que possam distorcer a regra constitucional.

“Essa inovação confere maior segurança jurídica ao processo eleitoral, pois uniformiza tratamento que hoje se mostra disperso e sujeito a interpretações divergentes”, disse o relator em seu parecer. Ele lembra que essa é a mesma redação do projeto de novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), em pauta no Senado.

Inicialmente, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) havia pedido vista da matéria, mas depois declinou para que haja rapidez na análise do projeto, de forma que possa valer para as eleições de 2026.

— Minha preocupação é que a gente possa alcançar o prazo da anualidade eleitoral — disse Portinho.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Izalci aponta falta de investimentos no combate ao crime organizado
Entre 2020 e 2024, o país teve 3,5 milhões de desabrigados por desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul - Foto: Mauricio Tonetto / Secom Lei dá prioridade a áreas de desastres para receber alimentos do PAA
A lei assegura maior continuidade e estabilidade aos dois programas - Foto: Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba (SRU) Pronaf e Plano Safra para agricultura familiar são transformados em lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicoob
Ipiranga
Seco
Sala
Rádio Municipal
Império
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Império
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 5 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Sala
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados