WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sicredi
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Folha Popular
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova porte de arma para os policiais legislativos dos estados e do Distrito Federal

O texto seguirá para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara

01/10/2025 14h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5948/23, do senador Izalci Lucas (PL-DF), que autoriza o porte de arma de fogo para policiais legislativos das assembleias legislativas estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Aprovado em caráter conclusivo, o texto seguirá para sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara.

O relator, deputado Marcos Pollon (PL-MS), recomendou a aprovação. “A proposta estabelece que o porte será restrito ao exercício das atribuições funcionais, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação”, destacou.

O texto aprovado altera o Estatuto do Desarmamento . Atualmente, essa norma já concede o porte de arma aos policiais legislativos da Câmara e do Senado. Com as mudanças, essa regra será estendida a todos os policiais legislativos do país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Valter Campanato/Agência Brasil Entra em vigor lei de incentivo à doação e de combate ao desperdício de alimentos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Mercado do povo
Meganet
Unimed
Império
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 5 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Sicoob
Sala
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Seco
Raffaelli
Fitness
APPATA
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados