WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Folha Popular
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Niederle
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Senado Federal

Concurso público deve incluir conteúdo sobre violência de gênero, decide CDH

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (1º) um projeto que inclui o conteúdo sobre violência de gênero nos editais de conc...

01/10/2025 14h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para Jussara Lima, situações de assédio no serviço público são frequentes e refletem a desigualdade de gênero - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Para Jussara Lima, situações de assédio no serviço público são frequentes e refletem a desigualdade de gênero - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (1º) um projeto que inclui o conteúdo sobre violência de gênero nos editais de concursos públicos. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O Projeto de Lei (PL) 4.410/2024 , da senadora Augusta Brito (PT-CE), recebeu um substitutivo (texto alternativo) da relatora, senadora Jussara Lima (PSD-PI). A versão original incluía a obrigatoriedade no Estatuto do Servidor Público ( Lei 8.112 , de 1990). O substitutivo, porém, transferiu para a Lei Geral dos Concursos ( Lei 14.965 , de 2024) a exigência dos conteúdos sobre violência de gênero.

Segundo Jussara Lima, a inclusão no Estatuto do Servidor Público seria inconstitucional. Isso porque apenas o presidente da República pode propor leis que tratem do ingresso no serviço público federal. Para a relatora, a inclusão na Lei Geral dos Concursos estende a obrigatoriedade a processos seletivos realizados por estados, Distrito Federal e municípios.

Assédio

Segundo Jussara Lima, o desequilíbrio de gênero na administração pública é preocupante e reflete situações de assédio moral, sexual, discriminação e outras formas de violência de gênero no ambiente de trabalho.

Dados do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal e da Plataforma Fala.BR revelam que, em 2022, 51% dos denunciados por assédio moral foram do gênero masculino, contra 40% de denunciadas do gênero feminino. As vítimas, no entanto, são predominantemente mulheres.

— No caso das denúncias de assédio sexual, no mesmo ano, 95% dos denunciados foram do gênero masculino. Em ambos os casos, a maioria das vítimas é do sexo feminino, com destaque para os casos de assédio sexual, onde as mulheres representam 87% do total de vítimas — disse a relatora.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Izalci aponta falta de investimentos no combate ao crime organizado
Entre 2020 e 2024, o país teve 3,5 milhões de desabrigados por desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul - Foto: Mauricio Tonetto / Secom Lei dá prioridade a áreas de desastres para receber alimentos do PAA
A lei assegura maior continuidade e estabilidade aos dois programas - Foto: Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba (SRU) Pronaf e Plano Safra para agricultura familiar são transformados em lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Império
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Tarzan
Fitness
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Sicoob
Seco
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Império
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Fitness
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Fitness
Sala
Tarzan
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Seco
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados