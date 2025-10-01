WhatsApp

Comissão aprova garantia de abrigo institucional para crianças vítimas de violência sexual

Projeto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara

01/10/2025 14h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante a oferta de acolhimento institucional para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação de uma versão da Comissão de Finanças e Tributação para o Projeto de Lei 5464/20 , da ex-deputada Iracema Portella (PI). O substitutivo da Comissão de Finanças corrigiu referência à antiga Lei de Licitações, substituída pela Lei 14.133/21 .

Pelo texto aprovado, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão celebrar contratos de locação e promover a reforma ou adaptação dos imóveis que vão servir de local de acolhimento, com dispensa de licitação.

Na modalidade institucional, um abrigo oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes até que seja viabilizado o retorno ao convívio familiar ou, na eventual impossibilidade, haja o encaminhamento para uma família substituta.

Próximos passos
A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Entra em vigor lei de incentivo à doação e de combate ao desperdício de alimentos
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Últimas notícias
Há 6 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Mais lidas
1
Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
