WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Folha Popular
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova projeto que define como prática abusiva não fornecer troco ao consumidor

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

01/10/2025 14h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define como prática abusiva não fornecer o troco integral ao consumidor.

O texto aprovado determina que um preço fracionado deverá ser arredondado para baixo até que seja possível devolver a diferença do valor pago. Uma alternativa para o vendedor será enviar o troco imediatamente por meio eletrônico, caso o consumidor concorde.

Foi aprovado por recomendação do relator, deputado Alexandre Guimarães (MDB-TO), um texto substitutivo ao Projeto de Lei 2600/19 , do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), e outras cinco iniciativas. A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor .

“Acredito que as pessoas terão respeitado seu direito ao troco, tendo em vista que os empresários refratários à norma ficarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor”, disse o relator, ao explicar o substitutivo.

O autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, argumentou que a falta de moedas para o troco constrange o consumidor, geralmente obrigado a abrir mão do dinheiro ou aceitar compensação indesejada.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços; de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Valter Campanato/Agência Brasil Entra em vigor lei de incentivo à doação e de combate ao desperdício de alimentos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Império
Seu Manoel
Fitness
Sala
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Império
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Sala
Seco
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seco
APPATA
Unimed
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Seco
Fitness
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados