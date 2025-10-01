WhatsApp

Senado Federal

CEsp fará debate sobre o Programa Paradesporto Brasil em Rede

A Comissão de Esporte do Senado (CEsp) vai promover — em data a ser confirmada — uma audiência pública sobre o Programa Paradesporto Brasil em Rede...

01/10/2025 16h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A Comissão de Esporte do Senado (CEsp) é presidida por Leila Barros - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A Comissão de Esporte do Senado (CEsp) é presidida por Leila Barros - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Esporte do Senado (CEsp) vai promover — em data a ser confirmada — uma audiência pública sobre o Programa Paradesporto Brasil em Rede. O requerimento que solicita esse debate ( REQ 40/2025 - CEsp ) foi aprovado pela comissão nesta quarta-feira (1º).

O Programa Paradesporto Brasil em Rede é uma iniciativa do governo federal voltada à democratização do acesso ao esporte para pessoas com deficiência, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

A solicitação do debate foi feita pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). Ela ressalta que a audiência pode trazer subsídios para a CEsp, que neste ano está avaliando as políticas públicas relacionadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Paulo Soares

Na abertura da reunião da CEsp, nesta quarta-feira, a senadora Leila Barros (PDT-DF) lamentou a morte de Paulo Soares, que era locutor esportivo, narrador e apresentador. Leila, que é a presidente da comissão, prestou solidariedade aos familiares e amigos de Paulo.

— Mais que um narrador, era um ser humano mais que especial, ao ponto de ter se tornado, verdadeiramente, o amigão de todos nós — declarou ela, referido-se à forma como Paulo era conhecido: o "Amigão da Galera".

Paulo Soares lutava há anos contra vários problemas de saúde. Ele estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), onde veio a falecer.

