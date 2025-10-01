WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Tarzan
Niederle
Meganet
Folha Popular
Sala
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Educação

Estudantes vencedoras do HackaTchê 2024 participaram de imersão na Califórnia

As estudantes Caroline Strohr Colares, Ana Luiza Barnaske Lima e Nathale Oliveira Silva, do Colégio Estadual Érico Veríssimo, em Alvorada, viajaram...

01/10/2025 16h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante -Foto: Divulgação/ Ascom Seduc
A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante -Foto: Divulgação/ Ascom Seduc

As estudantes Caroline Strohr Colares, Ana Luiza Barnaske Lima e Nathale Oliveira Silva, do Colégio Estadual Érico Veríssimo, em Alvorada, viajaram para a Califórnia, em setembro de 2025, como premiação pelo primeiro lugar no Desafio HackaTchê 2024 . A equipe Bem Cuidado, acompanhada pela professora Anelise Thiesen, representou a 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e conquistou o título da competição de inovação promovida pela governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc).

A programação ocorreu entre os dias 24 e 29 de setembro, com visitas técnicas à sede da Google (GooglePlex), em Mountain View, a escolas parceiras da empresa e à Universidade de Stanford.


A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante, ampliando o repertório dos estudantes em temas como tecnologia, criatividade, empreendedorismo e resolução de problemas complexos. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade

O HackaTchê é uma das frentes do programa de mesmo nome desenvolvido pelo Estado, por meio da Seduc, que estimula o protagonismo juvenil e a inovação a partir de problemas reais diagnosticados nas comunidades escolares. A premiação internacional representa o reconhecimento pelo trabalho realizado pelos estudantes e reforça o compromisso da educação pública com a valorização de projetos transformadores e o fortalecimento de competências alinhadas às demandas da atualidade.

Texto: Flávia Azolin/Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antônio Cruz/Agência Brasil Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 7ª parcela
© Tânia Rêgo Educação deve ser direito e não herança de classe, diz especialista
Foto: Divulgação Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Sala
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Império
Unimed
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Seu Manoel
Meganet
Unimed
APPATA
Império
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Seco
Últimas notícias
Há 7 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 9 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 18 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 18 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 18 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Sala
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Império
Tarzan
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Seco
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Sala
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados