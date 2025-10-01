Estudantes vencedoras do HackaTchê 2024 participaram de imersão na Califórnia

As estudantes Caroline Strohr Colares, Ana Luiza Barnaske Lima e Nathale Oliveira Silva, do Colégio Estadual Érico Veríssimo, em Alvorada, viajaram para a Califórnia, em setembro de 2025, como premiação pelo primeiro lugar no Desafio HackaTchê 2024 . A equipe Bem Cuidado, acompanhada pela professora Anelise Thiesen, representou a 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e conquistou o título da competição de inovação promovida pela governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc).

A programação ocorreu entre os dias 24 e 29 de setembro, com visitas técnicas à sede da Google (GooglePlex), em Mountain View, a escolas parceiras da empresa e à Universidade de Stanford.



A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante, ampliando o repertório dos estudantes em temas como tecnologia, criatividade, empreendedorismo e resolução de problemas complexos. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade

O HackaTchê é uma das frentes do programa de mesmo nome desenvolvido pelo Estado, por meio da Seduc, que estimula o protagonismo juvenil e a inovação a partir de problemas reais diagnosticados nas comunidades escolares. A premiação internacional representa o reconhecimento pelo trabalho realizado pelos estudantes e reforça o compromisso da educação pública com a valorização de projetos transformadores e o fortalecimento de competências alinhadas às demandas da atualidade.



Texto: Flávia Azolin/Ascom Seduc

Edição: Secom