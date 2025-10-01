WhatsApp

Meio Ambiente

Inscrições para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino são prorrogadas até 15 de outubro

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) prorrogou o prazo de inscrições para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino (PLD)...

01/10/2025 16h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) prorrogou o prazo de inscrições para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino (PLD), que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro, na cidade de Xanxerê. O evento é voltado a coordenadores municipais doPLD e gestores municipais, que agora podem se inscrever até o dia 15 de outubro neste link.

O evento contará com a presença de especialistas em gestão de resíduos sólidos e logística reversa. Entre os convidados confirmados estão representantes do Ministério das Cidades, do Ministério Público de Santa Catarina, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), além de representantes de municípios e consórcios municipais.

Sobre o Programa

O Programa Penso, Logo Destino (PLD) foi idealizado pelo IMA, com apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, e já conta com a adesão de 284 municípios catarinenses. O PLD tem como objetivo promover a consciência sobre a correta disposição de resíduos sólidos, incentivando práticas que aumentem a reciclagem, a reutilização e a redução de resíduos sólidos urbanos, com a meta de tornar Santa Catarina o estado brasileiro mais sustentável nesse setor.

:: Saiba mais aqui sobre o PLD no site do IMA

Confira a programação AQUI (935 KB)

Serviço:

  • Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino
  • Data: 25 e 26 de novembro de 2025
  • Local: UNOESC – XanxerêRua Dirceu Giordani, 696, Anfiteatro Unoesc, Jardim Taruma , Xanxerê, SC
  • Inscrições:  Aqui
