Senado Federal

Izalci aponta falta de investimentos no combate ao crime organizado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Izalci Lucas (PL-DF) alertou para o avanço do narcotráfico em cidades brasileiras ...

01/10/2025 16h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Izalci Lucas (PL-DF) alertou para o avanço do narcotráfico em cidades brasileiras e citou os casos do Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Ele afirmou que o governo não tem investido de forma suficiente no combate ao crime organizado e criticou a demora na adoção de medidas, mencionando a questão da nafta e do etanol como exemplos de omissão estatal diante de denúncias de sonegação bilionária.

O que está acontecendo no Rio de Janeiro e, agora, no Ceará, e acredito que seja o caso no Amazonas, é que realmente o narcotráfico está tomando conta das cidades. O governo não tem feito investimento suficiente para combater esse crime. E, por incrível que pareça, o governo é muito lento, demora demais para tomar decisão— afirmou.

O senador também alertou para a situação do Distrito Federal e citou baixos salários das forças de segurança e dificuldades para contratação de efetivos. Ele defendeu mudanças na legislação para dar autonomia ao governo local e criticou a falta de políticas de qualificação profissional para jovens. O senador disse que a ausência de programas consistentes de educação técnica e de incentivo ao trabalho formal amplia a vulnerabilidade social.

Em todos os estados, sem exceção, o governador tem autonomia para fazer a gestão da segurança pública. Nenhum estado pede autorização para a União para qualquer concurso ou qualquer reajuste. Então, temos essa distorção que precisamos corrigir, porque já, já Brasília também será tomada pelo crime— ressaltou.

- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
