WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Folha Popular
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Fitness
Império
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Agricultura

Epagri projeta safra de maçã 28% maior em Santa Catarina

A produção de maçãs em SC para a safra 2025/26 deve alcançar 615 mil toneladas (Foto: Aires Mariga/Epagri)A produção de maçãs em Santa Catarina p...

01/10/2025 17h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A produção de maçãs em SC para a safra 2025/26 deve alcançar 615 mil toneladas (Foto: Aires Mariga/Epagri)

A produção de  maçãs  em Santa Catarina para a próxima safra deve alcançar 615 mil toneladas, representando um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. Apesar de uma leve redução de 0,3% na área cultivada, a produtividade média deve aumentar 28,4%, chegando a 35,7 mil kg/ha. Essas informações foram divulgadas pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri ( Epagri/Cepa ) nesta segunda-feira, 29, com as primeiras estimativas para a safra de verão 2025/26 no Estado.

A variedade Fuji lidera a produção, com 53,8% da área e 51,2% da estimativa total, seguida pela Gala, com 44,3% da área e 47,2% da produção, enquanto as maçãs precoces representam 1,9% da área e 1,6% da produção. A região dos Campos de Lages concentra a maior parte da produção, com 83,1% do total, seguida por Joaçaba (11,2%) e Curitibanos (5,6%). Com previsão de maior volume produzido da fruta, a expectativa é de melhor margem para os produtores e preços mais competitivos no mercado nacional.

As estimativas  envolvem ainda o arroz, a soja, o milho grão, o milho silagem, o feijão, a banana e o tabaco. A expectativa é de crescimento na produtividade de várias culturas, porém os analistas de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural alertam para uma possível retração nos preços, especialmente nos grãos, o que exige cautela dos produtores.

Glaucia Padrão, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, alerta que a queda nos preços dos grãos, impulsionada pelo aumento da oferta interna na safra anterior, exige que os agricultores catarinenses iniciem o novo ciclo agrícola revisando estratégias e ajustando as áreas de plantio para equilibrar custos e retornos. “A expectativa é que a análise de mercado e as decisões regionais orientem as escolhas de cultivo e permitam um planejamento mais seguro para a nova safra”, afirma Glaucia.

A seguir, confira as estimativas de safra das principais culturas de verão de Santa Catarina.

Safra de milho deve aumentar área cultivada 

Após sucessivos anos de retração, a projeção inicial para a safra 2025/26 em Santa Catarina aponta crescimento de 0,83% na área cultivada em comparação ao ciclo anterior, resultado atribuído ao bom desempenho registrado na última temporada. A produtividade média estimada é de 8.735 kg/ha, o que poderá consolidar a segunda melhor marca da série histórica. A previsão é de 2,25 milhões de toneladas colhidas, volume inferior ao ciclo anterior, mas considerado positivo.

No mercado doméstico, os preços seguem estáveis, com leve viés de alta sustentado pela demanda para rações e etanol, além do ritmo das exportações. Em Santa Catarina, cerca de 34% da área prevista já foi semeada, beneficiada pelas chuvas regulares que favorecem a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras.

Área de milho para silagem se amplia no Estado

O milho destinado à produção de silagem deve registrar aumento de 1,03% na área de cultivo em Santa Catarina nesta safra. Até o momento, aproximadamente 31% da área estimada já foi plantada. Embora o zoneamento agroclimático permitisse a semeadura desde o início de agosto no Extremo-Oeste e no Sul do Estado, o avanço das lavouras acabou sendo retardado pelas baixas temperaturas registradas no mês passado.

Produção de feijão deve crescer, apesar da redução da área plantada

Em Santa Catarina, o cultivo de  feijão  primeira safra segue perdendo espaço para milho e soja, refletindo uma migração de produtores para outras culturas na primeira janela de plantio. Para a safra 2025/26, a área plantada deve cair cerca de 5,67%, passando de 34.499 para 32.544 hectares, com produtividade média estimada em 2.061 kg/ha. Apesar da redução da área, a produção total da primeira safra deve crescer aproximadamente 5,36%, alcançando 67,3 mil toneladas. Até o momento, menos de 1% da área prevista para o Estado já foi semeada.

Produção de bananas em SC se expande em 2025/26

A produção de bananas em Santa Catarina para a safra 2025/26 está estimada em 770 mil toneladas, representando um leve crescimento de 0,3% em relação ao ano anterior. A área cultivada deve crescer 3,2%, enquanto a produtividade média reduz 1,9%, atingindo 26.490 kg/ha. A banana-caturra domina a produção, com 72,6% da área e 82,4% da produção estimada, seguida pela banana-prata, com 27,4% da área e 17,6% da produção.

As regiões do Norte e do Vale do Itajaí concentram 84,7% da produção, enquanto o Sul responde por 15,3% do volume colhido, mesmo com 24,4% da área em produção. A perspectiva de condições climáticas mais amenas ao longo da safra pode refletir na melhoria no desenvolvimento dos cachos nos bananais com maior qualidade e valorização da fruta no mercado, no comparativo com o ano anterior.

Tabaco em SC cresce em área e produção

A fumicultura catarinense projeta crescimento para a safra 2025/26, impulsionada principalmente pela expansão da área plantada, que deve subir 3,94%, alcançando 97.126 hectares. A produção total está estimada em 233.782 toneladas, aumento de 3,49% em relação ao ciclo anterior, enquanto a produtividade média estadual se mantém estável em 2.406 kg/ha. O crescimento se dá de forma horizontal, com foco na ampliação da área, refletindo os preços atrativos do tabaco.

O cenário regional é heterogêneo: Criciúma projeta salto acima de 40% na área e na produção, enquanto Araranguá e Tubarão também apresentam forte expansão, com crescimento de 20% na área e aumento de 13% a 15% na produção, evidenciando otimismo dos produtores frente à rentabilidade da cultura.

Próxima safra de arroz deve ser menor após recorde do último ciclo

A safra de  arroz  2025/26 em Santa Catarina começa com retração: a área cultivada deve cair 1,29% e a produtividade recuar 4,91%, retornando a níveis considerados normais após o desempenho recorde do último ciclo. Com isso, a produção total é estimada em 1,22 milhão de toneladas, resultado ainda positivo, mas menos expressivo que o de 2024/25. O excesso de oferta e as dificuldades de escoamento mantêm os preços internos em baixa, o que desestimula o plantio e já se reflete nas lavouras, com 46% da área prevista semeada até o momento.

Áreda de cultivo de soja deve encolher no Estado

Após mais de dez anos de expansão contínua, a área destinada ao cultivo de soja em Santa Catarina deve encolher 1,75% na safra 2025/26, o equivalente a mais de 13 mil hectares. O recuo ocorre em meio à pressão dos preços da oleaginosa em 2025, ao aumento da produção de milho-grão e silagem e à retomada da cultura do tabaco no Sul do Estado, enquanto o plantio da nova temporada ainda não começou no Estado. 

A queda nos preços desde 2024 e início de 2025 explica o movimento, embora o grão siga com peso no comércio exterior: até agosto deste ano, Santa Catarina exportou aproximadamente 1 milhão de toneladas de soja, gerando mais de US$ 400 milhões.

Como são feitas as estimativas

A estimativa das safras é elaborada por agentes de mercado que coletam dados junto a informantes das principais regiões produtoras do estado. Entre esses colaboradores estão extensionistas da Epagri, cooperativas, prefeituras, sindicatos, bancos e outras instituições ligadas ao meio rural, garantindo um levantamento abrangente e detalhado.

Após a coleta, os dados passam por análise estatística, permitindo avaliar variações na área plantada, produção e produtividade, além de comparar as estimativas iniciais e finais com os números da safra anterior. Reuniões técnicas complementam o processo, reunindo pesquisadores que acompanham de perto os mercados de cada produto, fortalecendo a precisão das projeções.

Confira no  link  a apresentação completa da safra de verão 2025/2026 em Santa Catarina. O material traz as projeções de produção, área plantada e produtividade das principais culturas, oferecendo um panorama detalhado do cenário agrícola estadual para o próximo ciclo.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber
Assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Os valores são disponibilizados pelo governo, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e somam quase R$ 107 milhões -Foto: Lívia BoazAscom Seapi Estado já tem 348 convênios assinados com municípios para a recuperação de estradas rurais
Foto: Vitor Rosa / Secom e Gabinete Deputado Aloísio Classmann Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri promove Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças na Grande Florianópolis
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

Sala
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Fitness
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Municípios
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Fitness
APPATA
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 4 minutos Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Há 8 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 9 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 18 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 18 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados