Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal

As obras de revitalização da histórica Casa Vidal, localizada em Taquara, foram inauguradas na terça-feira (30/9). Os trabalhos de restauro e modernização contaram com investimento aproximado de mais de R$ 6 milhões, entre recursos do governo do Estado – que aplicou R$ 5 milhões por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) – e da prefeitura local.

No prédio, construído na segunda metade do século 19, vão funcionar o Museu Municipal Adelmo Trott, a Biblioteca Pública Municipal Rodolfo Dietschi e o Arquivo Histórico Municipal Maria Eunice Müller Kautzmann.

O projeto foi um dos beneficiados pelo Edital + Museus, no âmbito do Programa Avançar na Cultura, do governo estadual. As obras incluíram a finalização do restauro da edificação, adequando os espaços quanto à estrutura, ao conforto do público, à acessibilidade e ao respeito às normas de segurança. Também foram elaborados e implementados o Plano Museológico e o Plano Anual de Atividades.

A execução do projeto ficou a cargo da produtora cultural Cristina Seibert Schneider. Pela Sedac, o trabalho contou com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Sistema Estadual de Museus (SEM/RS) e supervisão do Departamento de Memória e Patrimônio. Essa foi a terceira e última etapa da revitalização do prédio e recebeu investimento de R$ 4,3 milhões (R$ 3 milhões do governo do Estado e R$ 1,3 milhão de contrapartida municipal). As duas primeiras etapas foram financiadas por meio do Pró-Cultura RS - Lei de Incentivo à Cultura, da Sedac.

Obras incluíram finalização do restauro da edificação, adequando os espaços quanto à estrutura e ao conforto do público -Foto: Cris Vargas/Prefeitura de Taquara

“Muito mais do que a inauguração de um espaço físico, estamos celebrando o renascimento da memória, da história e do pertencimento. O Museu Municipal Adelmo Trott, instalado na histórica Casa Vidal, torna-se, a partir de agora, um espaço de educação e de diálogo e um símbolo vivo da nossa capacidade de preservar o que nos constitui como povo”, disse o chefe de gabinete da Sedac, André Kryszczun, no evento de inauguração. Também esteve presente na cerimônia a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, além de outras autoridades.

Edital + Museus

Taquara foi um dos seis municípios contemplados pelo Edital Sedac 10/2021 - Edital + Museus, que selecionou projetos de prefeituras para viabilizar a instalação de instituição museológica das áreas de memória ou de história em um novo espaço, de propriedade da administração municipal e cuja edificação fosse tombada em pelo menos uma esfera governamental (federal, estadual ou municipal). Também foram beneficiados projetos em Pelotas, Santa Rosa, Canoas, Santo Ângelo e Lagoa Vermelha.

Espaço é referência cultural e histórica para a população -Foto: Cris Vargas/Prefeitura de Taquara

Sobre a edificação histórica

Segundo prédio em alvenaria construído em Taquara, a Casa Vidal é o mais antigo ainda existente na cidade, tendo funcionado como importante centro comercial, onde eram vendidos tecidos, roupas e ferragens. O nome da edificação provém de Henrique Vidal Kohlrausch, que trabalhou como balconista no local, adquiriu o negócio de seu antigo proprietário e manteve as atividades no prédio até a década de 1990.

Em agosto de 2012, a Casa Vidal foi tombada como patrimônio municipal e, desde então, a sociedade civil e os poderes públicos municipal e estadual buscaram formas de viabilizar e devolver à população local esse referencial histórico e arquitetônico do município. O projeto de restauro e revitalização foi iniciado pela prefeitura em 2015.

Antes, a Casa Vidal, fechada desde os anos 1990,enfrentava sérios danos na pintura, na alvenaria e no madeiramento, inclusive com risco de desabamento. Agora, após as obras da primeira e da segunda etapas – entregues em 2020 e 2022, respectivamente –, a terceira e última etapa conclui a recuperação desse patrimônio cultural.