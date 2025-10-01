Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro

Na tarde de terça-feira, 30, aconteceu mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais promovida pela Prefeitura de Derrubadas.

A iniciativa tem como objetivo estimular a população a solicitar a nota fiscal em suas compras, fortalecendo o comércio local e contribuindo para o aumento da arrecadação municipal, que retorna em investimentos para a comunidade.

Neste mês, dez consumidores foram contemplados com vales-compras que variam de R$ 100 a R$ 350. Os vencedores devem retirar seus prêmios diretamente na prefeitura.

Confira a lista dos ganhadores:

1º Prêmio – R$ 350: Sirlei Daiani Becker

2º Prêmio – R$ 300: Vanderlei R Rohde

3º Prêmio – R$ 250: Marcos Cesar Steinke

4º Prêmio – R$ 200: Juliana Carvalho Martins

5º Prêmio – R$ 150: Alex Eduardo Senger Alves

6º Prêmio – R$ 150: Ezequiel Gaviraghi

7º Prêmio – R$ 100: Ivanir Muller

8º Prêmio – R$ 100: Joel Mulbeier

9º Prêmio – R$ 100: Paulo Roberto Sanches Junior

10º Prêmio – R$ 100: Everaldo Pereira Martins

A Prefeitura parabeniza os contemplados e reforça a importância da participação da comunidade para o sucesso da campanha.

Os ganhadores devem retirar seus vales-compras na Prefeitura de Derrubadas.