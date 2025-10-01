Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro

55 996446296
Na tarde de terça-feira, 30, aconteceu mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais promovida pela Prefeitura de Derrubadas.
A iniciativa tem como objetivo estimular a população a solicitar a nota fiscal em suas compras, fortalecendo o comércio local e contribuindo para o aumento da arrecadação municipal, que retorna em investimentos para a comunidade.
Neste mês, dez consumidores foram contemplados com vales-compras que variam de R$ 100 a R$ 350. Os vencedores devem retirar seus prêmios diretamente na prefeitura.
Confira a lista dos ganhadores:
1º Prêmio – R$ 350: Sirlei Daiani Becker
2º Prêmio – R$ 300: Vanderlei R Rohde
3º Prêmio – R$ 250: Marcos Cesar Steinke
4º Prêmio – R$ 200: Juliana Carvalho Martins
5º Prêmio – R$ 150: Alex Eduardo Senger Alves
6º Prêmio – R$ 150: Ezequiel Gaviraghi
7º Prêmio – R$ 100: Ivanir Muller
8º Prêmio – R$ 100: Joel Mulbeier
9º Prêmio – R$ 100: Paulo Roberto Sanches Junior
10º Prêmio – R$ 100: Everaldo Pereira Martins
A Prefeitura parabeniza os contemplados e reforça a importância da participação da comunidade para o sucesso da campanha.
Os ganhadores devem retirar seus vales-compras na Prefeitura de Derrubadas.
Sensação
Vento
Umidade