Derrubadas

Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro

Administração

01/10/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Na tarde de terça-feira, 30, aconteceu mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais promovida pela Prefeitura de Derrubadas.

A iniciativa tem como objetivo estimular a população a solicitar a nota fiscal em suas compras, fortalecendo o comércio local e contribuindo para o aumento da arrecadação municipal, que retorna em investimentos para a comunidade.

Neste mês, dez consumidores foram contemplados com vales-compras que variam de R$ 100 a R$ 350. Os vencedores devem retirar seus prêmios diretamente na prefeitura.

Confira a lista dos ganhadores:

  • 1º Prêmio – R$ 350: Sirlei Daiani Becker

  • 2º Prêmio – R$ 300: Vanderlei R Rohde

  • 3º Prêmio – R$ 250: Marcos Cesar Steinke

  • 4º Prêmio – R$ 200: Juliana Carvalho Martins

  • 5º Prêmio – R$ 150: Alex Eduardo Senger Alves

  • 6º Prêmio – R$ 150: Ezequiel Gaviraghi

  • 7º Prêmio – R$ 100: Ivanir Muller

  • 8º Prêmio – R$ 100: Joel Mulbeier

  • 9º Prêmio – R$ 100: Paulo Roberto Sanches Junior

  • 10º Prêmio – R$ 100: Everaldo Pereira Martins

A Prefeitura parabeniza os contemplados e reforça a importância da participação da comunidade para o sucesso da campanha.

Os ganhadores devem retirar seus vales-compras na Prefeitura de Derrubadas.

