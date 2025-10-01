Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita

Na manhã de quarta-feira, 01, foi realizada uma formação destinada às conselheiras tutelares do município.

O encontro teve como tema o SIPIA CT (Sistema de Informação para Infância e Adolescência), plataforma nacional que permite aos Conselhos Tutelares registrar, organizar e acompanhar situações de violação de direitos de crianças e adolescentes.

A capacitação teve como objetivo fortalecer o trabalho das conselheiras, oferecendo ferramentas que proporcionam mais agilidade, transparência e eficiência no atendimento, além de contribuir para a construção de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

Com momentos de aprendizado e troca de experiências, a formação reforçou o compromisso do município com a proteção integral de crianças e adolescentes.