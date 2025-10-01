WhatsApp

Senado Federal

Senado confirma acordo do Mercosul sobre exercício temporário de profissões

O Plenário do Senado ratificou nesta quarta-feira (1º) o acordo do Mercosul para o reconhecimento e o exercício temporário de profissões nas seguin...

01/10/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante a sessão desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O Plenário do Senado durante a sessão desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado ratificou nesta quarta-feira (1º) o acordo do Mercosul para o reconhecimento e o exercício temporário de profissões nas seguintes áreas: agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. O acordo havia sido assinado em 2022.

O projeto de decreto legislativo que trata dessa ratificação é o PDL 394/2024 , de autoria da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Agora esse projeto segue para promulgação.

No Senado, a matéria contou com o parecer favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

O texto traz itens sobre matrículas dos profissionais, validade e condições de aceitação e negação de pedidos; requisitos para inscrições nos registros de matriculados temporários; diretrizes para convênios de reconhecimento recíproco; constituição de centros focais para informação sobre a normativa e a regulamentação nacional; e aplicação de códigos de ética e de regras para eventuais sanções aplicadas pelas entidades profissionais.

De acordo com exposição de motivos dos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o acordo “representa importante passo no sentido de facilitar o fluxo de profissionais especializados e ampliar a integração regional, em direção ao estabelecimento da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, conforme estabelecido no artigo 1º do Tratado Constitutivo do Mercosul”.

