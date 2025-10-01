WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Sala
Niederle
Império
Seco
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Folha Popular
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Comissão mista da MP que isenta taxa de taxímetro é instalada

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o deputado José Nelto (União-GO) foram eleitos, respectivamente, presidente e relator da comissão mista respons...

01/10/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O deputado José Nelto é relator e o senador Sérgio Petecão, presidente da comissão mista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O deputado José Nelto é relator e o senador Sérgio Petecão, presidente da comissão mista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o deputado José Nelto (União-GO) foram eleitos, respectivamente, presidente e relator da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória ( MP) 1.305/2025 . Instalada nesta quarta-feira (1º), a comissão terá a tarefa de examinar a proposta do governo que isenta os taxistas da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetros.

Editada em 14 de julho, a MP prevê que a isenção terá validade de cinco anos. O texto altera a lei que regulamenta a profissão de taxista para reforçar a obrigatoriedade do uso de taxímetro em municípios com mais de 50 mil habitantes, com verificação a cada dois anos pelo órgão metrológico competente. Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) acompanhar os efeitos do benefício.

Durante a reunião de instalação, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), integrante da comissão, lembrou que contribuiu com emendas em projeto semelhante ( PL 680/2024 )aprovado em setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e sugeriu que parte desse conteúdo seja incorporado à MP. Ele destacou, em especial, a possibilidade de aproveitar a redação da emenda nº 3, que trata da sucessão e do direito à concessão das placas de táxi.

— Minha preocupação é dar segurança jurídica e o mais rápido possível ao taxista — afirmou.

O relator disse que pretende ouvir representantes da categoria em audiências públicas e dialogar com o governo para construir um texto mais amplo.

— Eu estarei relatando uma medida provisória procurando, com toda sensibilidade, ouvir a categoria dos taxistas do nosso Brasil [...]. É preciso aprimorar e avançar para que eles possam continuar trabalhando [...] jamais poderemos tirar o direito de qualquer categoria de trabalhar. Nós queremos o melhor para os passageiros, que possam contar com taxistas que tenham a confiança do povo brasileiro e prestem um bom serviço — declarou.

O senador Sérgio Petecão ressaltou que a medida provisória poderá ser aprimorada com contribuições dos parlamentares e da sociedade. Para ele, a comissão tem a oportunidade de consolidar um texto que atenda às demandas do setor.

— Tudo que nós fizermos por essa classe ainda é pouco, mas o passo que vamos dar com a proposta do colega Portinho ajuda muito. Estamos com uma ferramenta na mão que pode contribuir bastante para a nossa classe dos taxistas — disse.

A MP 1.305/2025 será analisada pela comissão mista, que emitirá parecer a ser apreciado posteriormente pelos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

Camily Oliveira, sob supervisão de Augusto Castro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.86 km/h

Vento

88%

Umidade

Tarzan
Sicoob
Meganet
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Lazzaretti
Império
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Últimas notícias
Há 23 minutos Especialistas defendem fim de perfis para crianças e adolescentes em plataformas digitais
Há 23 minutos Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
Há 23 minutos Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
Há 23 minutos Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Há 23 minutos Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Seco
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 3 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados